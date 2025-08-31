مصادر سياسية: مرتاحون لكلام بري!

A + A -

عبرت مصادر سياسية للجديد عن ارتياحها لكلام رئيس المجلس نبيه بري اليوم الذي لا يتعارض مع اهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح، خصوصا لناحية تأكيد بري التزامه ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، واكدت انه حتى الخامس من ايلول ستتواصل الاتصالات، موضحة ان تأجيلها من الثلاثاء حتى الجمعة من شأنه ان يعطي المزيد من الوقت لاستكمال المساعي، وسط معلومات ان الموفد الاميركي توم باراك يواصل مفاوضاته مع الجانب الاسرائيلي في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".