أول رد قواتي على خطاب بري!

أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في منشور عبر حسابه على منصّة "أكس" الى انّ، "الدعوة للحوار حول السلاح غير الشرعي تندرج تحت سقف الانقلاب وليس تحت سقف الدستور يا دولة الرئيس بري لأن اتفاق الطائف الذي صار دستورًا لا يقول الا بسلاح الجيش حاميًا وحيدًا للدولة والشعب".

وعبّر يزبك عن أسفه تجاه تبنّي "رجل الدولة منطق اللادولة في ذكرى الامام الصدر الذي غُيِّب لأنه تمسك بمشروع الدولة وسيلة لحماية السيادة والصيغة والتجربة اللبنانية".

وختم: "وأخيرًا، بعد خطاب اليوم الخشية من ان يكون الثنائي صار أحاديًا وسقط دور الوسيط".





