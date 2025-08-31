A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a pris une série de positions concernant les défis auxquels le Liban est confronté et la position de Zahle à cet égard, affirmant l'attachement du "Courant" au projet du Grand Liban ouvert sur son environnement.

Les propos de Bassil ont été prononcés lors du dîner annuel de la commission du district de Zahle au sein du Courant patriotique libre, en présence du président Michel Aoun, des évêques Joseph Mouawad, Boulos Safar, Antonios Al-Souri, Niven Al-Saikali, l'archimandrite Elie Maalouf représentant l'archevêque Ibrahim Ibrahim, le représentant du mufti Ali Al-Ghazawi Kamal Bou Ali, les députés Salim Aoun, Ghassan Atallah et Samer Al-Tom, l'ancien député César Maalouf, les anciens ministres Ghada Chreim Atta et Gaby Layoun, le représentant du maire de Zahle, Ziad Chaanine, le directeur général de l'agriculture, Louis Lahoud, le président de la Chambre de commerce de Zahle, Mounir El-Tini, les vice-présidents du "Courant" chargés des affaires politiques et administratives, Martine Najm Kteily et Ghassan Khoury, des maires, des personnalités, des journalistes et une foule de partisans du "Courant".

Le rôle de Zahle :

Bassil a affirmé que Zahle, "la maison de la paix", n'est pas une ville dont l'accès est interdit à quiconque, et a rappelé que le Courant patriotique libre, sous la présidence de Michel Aoun, avait lancé un projet d'autoroute reliant Zahle à Baabda, qui avait été attribué, ajoutant : "Mais il a été interrompu en raison du 17 octobre et les dommages qui en ont a résulté" Il a souligné que l'objectif de cette autoroute était de mieux relier Zahle à l'intérieur du Liban, ajoutant que Zahle devait être le port sec du Liban, la ville de transit et le lien entre la plaine, la montagne et la côte.

Il a souligné que Zahle est une ville qui reflète la réalité et la diversité libanaises et qu'elle ne peut donc pas vivre isolée de son environnement, ajoutant que les discours de discorde et d'isolement la détruisent et ne la mettent pas en valeur. Il a ajouté que Zahle doit être en relation avec ses voisins et ses habitants afin de pouvoir jouer son rôle, d'autant plus que les chrétiens portent ce message et que c'est notre nature et notre rôle. Il a affirmé : "Personne ne peut isoler Zahle de son environnement et empêcher quiconque d'y entrer, que serait-ce s'il s'agit de ses habitants. Ce discours s'adresse aux Syriens ou aux Israéliens s'ils tentent l'occupation, mais pas au fils de Zahle qui s'est présenté aux élections municipales et a perdu".

Concernant les élections municipales à Zahle, Bassil a confirmé que le Courant n'avait pas participé à la bataille électorale parce qu'il ne s'y retrouvait pas et qu'il n'était pas en mesure de la remporter seul. De plus, le Courant ne se reconnaissait ni dans le premier camp, avec son discours provocateur et son rejet de l'autre, ni dans le second camp, qui n'a remporté aucun succès à Zahle malgré les efforts des deux camps pour s'associer au Courant. Bassil a affirmé que cela ne plaçait pas le Courant patriotique libre en dehors de la réalité de Zahle, mais au contraire, que le Courant avait préféré ne pas se présenter aux élections municipales afin de mieux se préparer aux élections législatives.

Les élections de 2026 et le choix entre un Liban uni et des mini-États

Bassil a ajouté que "les élections de 2026 ne sont pas des élections ordinaires, mais des élections qui nous posent de grandes questions.

Il a précisé : "La première question qui préoccupe particulièrement Zahle est la suivante : notre choix se porte-t-il sur un Grand Liban ou sur un petit Liban divisé, fragmenté et déchiré ? Il a ajouté : "Il est clair qu'il existe deux projets dans le pays : certains veulent un État unique et fort, avec une armée unique qui rassemble les Libanais dans leur diversité, tandis que d'autres se réjouissent de ce qui se passe autour de nous, en particulier en Syrie, car ils voient la contagion des mini-États et de la division se propager au Liban et leur souci est de garder leur Liban et de gouverner leur quartier."

Il a poursuivi : "Nous, le Courant patriotique libre de Zahle, où de nombreux héros ont été martyrisés, la résistance à Zahle ne s'est pas limitée à un seul groupe, et l'armée libanaise a été la première à défendre Zahle, suivie par les forces libanaises, les phalangistes, les patriotes libres , les gardiens du cèdre et tous les jeunes, qu'ils soient de Zahle ou d'ailleurs, qui ont résisté, combattu et défendu la ville pour préserver le Liban de 10 452 km2. Celui qui aime le Liban de Bachir Gemayel ne parle pas du principe d'un Liban divisé sans cohabitation avec l'autre, car le Liban sans l'autre n'est pas le Liban, et c'est là le choix évident du Courant patriotique libre. Zahle ne peut vivre autrement, sinon elle s'enfermera dans son isolement.

Les défis de l'occupation israélienne et la protection du Liban

Bassil a souligné que "les défis actuels sont très importants, à commencer par Israël qui occupe notre territoire", ajoutant : "La question qui se pose à nous est de savoir comment nous allons protéger notre pays". Il a expliqué : "Lorsque nous avons signé le document d'entente, nous avons considéré que nous légitimions les armes du Hezbollah en lui assignant une seule mission, celle de défendre le Liban à travers une stratégie défensive approuvée par l'État libanais, dont ces armes font partie. C'est pourquoi nous l'avons soutenu lorsqu'il a défendu le Liban pendant 17 ans. Il a ajouté : "Nous nous sommes opposés à lui lorsqu'il nous a entraînés dans une guerre qui ne nous concernait pas et qu'il est devenu un acteur régional qui ne nous concernait pas non plus."

Bassil a souligné : "L'objectif est de protéger le Liban. Lorsque ces armes n'ont plus eu le pouvoir de dissuasion nécessaire pour empêcher Israël de nous attaquer, nous avons déclaré que le monopole des armes appartenait à l'État et de ne pas perdre ces armes, mais qu'elles restent entre les mains de l'État libanais et soient utilisées pour défendre et protéger le Liban. Il a estimé que cette question n'était pas facile dans le contexte de la nouvelle équation militaire et c'est pourquoi nous exigeons un prix pour cette arme et pour tout le Liban. Ce prix n'est pas pour le Hezbollah ou les chiites, mais pour le Liban, afin de le protéger et de le neutraliser par rapport aux conflits régionaux et extérieurs, et afin de pouvoir le protéger et concilier les concepts de protection et de souveraineté.

Il a poursuivi : "La souveraineté du Liban n'est pas fragmentée et, pour la préserver, son armée doit l'exercer sur son territoire sans décision secondaire. Le grand défi est de savoir comment concilier la protection du Liban et la préservation de sa souveraineté, ce qui n'est pas une mince affaire et ne peut se faire par le populisme ni en entraînant le Liban dans une querelle interne qui nous ferait perdre notre protection, notre souveraineté et notre unité nationale".

Le président du Courant patriotique libre a expliqué que "l'objectif de la rencontre avec le chef de l'armée est de dire à l'armée que nous sommes avec elle et derrière elle, comme nous l'avons été en 1984, en 1988 et en 1989. Il a poursuivi : "Vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, ne laissez personne vous imposer plus que ce que vous pouvez supporter et ne laissez personne alléger votre fardeau si vous en êtes capable, la décision vous appartient et nous sommes avec vous, nous ne nous soumettons pas à une volonté ou à une imposition extérieure car nous sommes libres et personne ne nous impose quoi que ce soit."

Bassil a ajouté : "Ce sujet nécessite beaucoup de responsabilité pour atteindre l'objectif souhaité, à savoir l'exclusivité des armes entre les mains de l'armée libanaise, qui sont des armes qui nous protègent contre les agressions, et non pas pour dépouiller notre armée de sa force, de ses armes et de son pouvoir de décision, et lui demander de nous protéger, ce qui l'exposerait à la division. Le grand défi est d'empêcher la division et la fragmentation du Liban."

Il a rappelé que lorsque le général Aoun est revenu en 2005, ce n'est pas le Courant patriotique libre qui a donné sa légitimité au Hezbollah et à ses armes. Il a expliqué que ce dernier avait obtenu sa légitimité dès 1990 de la part de l'État, accepté par tous les Libanais, et que nous étions les seuls à ne pas l'avoir accepté. Il a souligné que ce n'est pas le Courant qui est entré dans le gouvernement en 2005 et lui a donné sa légitimité, mais les Forces libanaises et les kataeb et tous ceux qui faisaient partie de ce gouvernement, à l'exception du Courant patriotique libre.

Il a affirmé : "Ceux qui ont donné la légitimité aux armes du parti sont entrés avec lui dans le gouvernement en 1992, 2005, 2008 et 2016, et doivent donc en assumer la responsabilité au lieu de la rejeter sur les autres.

Le défi des relations avec la Syrie

Bassil a indiqué que le deuxième défi concernait la Syrie et les dangers importants qu'elle représente pour le Liban. Il a déclaré que nous voulons de bonnes relations avec la Syrie et que nous devons abandonner l'idée d'une hostilité ou d'une soumission à la Syrie.

Il a ajouté : "Car toute division en Syrie se répercute sur le Liban, l'État libanais est tenu d'adopter une position claire dans ses relations avec la Syrie, tout d'abord sur la question des déplaces syriens et le grave danger qu’ils représentent pour le Liban, d’ailleurs les habitants de Zahle en sont les plus conscients.

Il s'est adressé à tous ceux qui ont relevé la question des personnes détenues de force en Syrie sous le régime de Michel Aoun, leur demandant pourquoi ne la réclament-ils pas aujourd'hui au nouveau régime, alors que le gouvernement syrien vous réclame ses prisonniers ? Mais votre haine vous a poussée à diriger vos flèches contre nous lorsque le régime d'Assad est tombé au sujet des détenus dans les prisons syriennes, sachant que le président Michel Aoun a pleinement fait son devoir et a exigé des réponses de l'ancien régime syrien, qu'il a obtenues.

Il a demandé : "Avez-vous interrogé le régime syrien actuel au sujet des détenus dans ses prisons, alors qu'il réclame les détenus syriens dans les prisons libanaises, dont certains ont tué des membres de notre armée ? Bien sûr que non, et ce dossier doit être résolu de manière équitable entre les deux pays.

Bassil est ensuite passé au sujet du terrorisme et du contrôle des frontières, ajoutant : "Nous ne voulons pour la Syrie que la paix et des frontières contrôlées et délimitées." Il a déclaré : "Lorsque j'étais ministre de l'Énergie, j'ai été le premier à adresser une lettre officielle à la Syrie pour lui demander de délimiter les frontières maritimes avec elle, alors que personne n'avait jamais entendu parler de frontières maritimes auparavant.

Bassil a remercié tous ceux qui contribuent à l'amélioration des relations avec la Syrie, en particulier l'Arabie saoudite qui contribue à contrôler les relations et les frontières, soulignant que cette question nécessite des réponses claires de la part de nos services de sécurité.

En ce qui concerne les relations diplomatiques entre les deux pays, Bassil a estimé que lorsque nous étions au gouvernement, un ambassadeur de Syrie avait été nommé au Liban et des efforts avaient été déployés pour établir des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a ajouté : "C'est pourquoi, soucieux de maintenir de bonnes relations avec la nouvelle Syrie, nous demandons la nomination d'un nouvel ambassadeur de la Syrie au Liban, en signe de reconnaissance de la part de la Syrie envers l'État libanais".

Il a souligné : "Il n'est pas acceptable de voir de nombreux responsables libanais se rendre en Syrie alors qu'aucun responsable syrien n'est venu au Liban. Nous ne voulons pas que les mauvais souvenirs que nous avons dans ce contexte reviennent, mais nous voulons plutôt les meilleures relations possibles avec la Syrie, notamment sur le plan économique, ce qui nous ouvrirait les portes du marché arabe".

Les lois réformatrices proposées par le Courant

Concernant les raisons de l'effondrement, la situation économique et les événements du 17 octobre, Bassil a déclaré que le Courant patriotique libre avait payé le prix fort, soulignant que "le Courant" avait présenté toutes les lois nécessaires depuis 2019 et que le Parlement, dans sa majorité, refusait jusqu'à aujourd'hui d'adopter ces lois.

Il a déclaré : "Le contrôle des capitaux aurait empêché le transfert de fonds à l'étranger, mais il n'a pas encore été approuvé à ce jour, car les fonds continuent d'être transférés de manière discrétionnaire à l'étranger. Nous avons présenté la loi sur le recouvrement des fonds transférés à l’étranger depuis 2020, mais aucun groupe parlementaire ne s'est joint au Courant pour demander son adoption, Son importance réside dans le fait que ce sont les fonds des déposants qui ont été transférés à l'étranger et ceux qui réclament leur argent ne doivent pas accuser le Courant patriotique libre ou le général Michel Aoun à ce sujet, mais plutôt interroger le Parlement qui n'a pas encore approuvé ces lois.

Bassil a précisé : "Ces fonds s'élèvent à 40 milliards de dollars. Imaginez ce qu'ils pourraient faire pour combler le déficit de 71 milliards de dollars. Il a ajouté : "Que ceux qui se battent pour libérer Riad Salamé de prison le fassent, mais qu'ils nous rendent notre argent de l'étranger. Ils emprisonnent "le loyal" qui a protégé les fonds publics et rapporté 80 millions de dollars par an au Trésor public, tandis qu'ils libèrent le grand voleur de l'État qui a détourné les fonds publics."

Au sujet de l'électricité, Bassil a attiré l'attention sur la hausse des factures d'électricité à la fin du mois, qui révélera la vérité sur ce qu'a fait le Courant et les efforts qu'il a déployés dans ce dossier, et qui dévoilera tous les mensonges sur ce qu'on a appelé le gaspillage de 40 milliards de dollars.

Il a précisé dans ce contexte : "Ce montant correspond en réalité à l'aide apportée par l'État au secteur afin de maintenir des tarifs bas, alors que notre plan prévoyait une aide nulle. Mais depuis 1998 et jusqu'à ces deux dernières années, l'État a versé 20 milliards de dollars pour maintenir les prix bas. Ce mois-ci, les factures vont augmenter, car chaque heure supplémentaire de production d'électricité est facturée deux fois plus cher aux Libanais, et chaque heure supplémentaire d'électricité coûte moins cher aux citoyens et à l'économie libanaise. Le problème n'est pas qu'ils ne savent pas établir un plan ou faire des calculs, mais que l'électricité a besoin de gaz et de fioul pour être produite.

Bassil a conclu en disant : "Nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour faire un choix national clair. Il y a le grand Liban uni qui ne peut pas vivre dans la division et la discorde, et notre rôle en tant que courant patriotique libre et votre rôle en tant qu’originaires de Zahle est de rester déterminés à vivre notre vie libanaise et personne ne réussira à nous diviser, quelles que soient nos divergences. Comme l'a dit le général Aoun, 100 jours de guerre externe contre nous, que nous ne souhaitons pas bien sûr, valent mieux qu’un seul jour de guerre civile, et ce n'est guère une invitation à nous menacer de guerre civile si nous ne réalisons pas ce qu'ils veulent.

La commission du district de Zahle a remis deux cadeaux souvenirs au président Michel Aoun et au président du Courant, Gebran Bassil.