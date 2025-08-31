Bassil, desde Zahle: Estamos con el ejército y lo apoyamos, y nos aferramos al proyecto del Gran Líbano... Exigimos a Siria que nombre un embajador y respete las relaciones diplomáticas

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, expresó una serie de posiciones relacionadas con los retos a los que se enfrenta al Líbano y la situación de Zahle, y reafirmó el compromiso del Movimiento con el proyecto del Gran Líbano abierto a su entorno.

Las declaraciones de Bassil se produjeron durante la cena anual de la jurisdicción de Zahle en el Movimiento Patriótico Libre, a la que asistieron el presidente, el general Michel Aoun, los obispos Joseph Mouawad, Paul Safar, Antonios Al-Souri, Neven Al-Saikali, el archimandrita Elie Maalouf en representación del obispo Ibrahim Ibrahim, el representante del muftí Ali Al-Ghazawi Kamal Bou Ali, los diputados Salim Aoun, Ghassan Atallah y Samer Al-Tom, el exdiputado César Maalouf, los exministros Ghada Shreim Ata y Kaby Leon, el representante del alcalde de Zahle, Ziad Shaanin, el director general de Agricultura, Louis Lahoud, el presidente de la Cámara de Comercio de Zahle, Munir Al-Tini, los vicepresidentes de «Al-Tayyar» para Asuntos Políticos y Administrativos, Martin Najm Kteily y Ghassan Al-Khoury, alcaldes, personalidades, periodistas y una multitud de simpatizantes del "Movimiento".

El papel de Zahle

Bassil afirmó que Zahle, "el hogar de la paz", no es una ciudad a la que se prohíba la entrada a nadie, y recordó que el Movimiento Patriótico Libre, bajo la presidencia de Michel Aoun, puso en marcha un proyecto de autopista desde Zahle hasta Baabda, que ya se había adjudicado, y añadió: "Pero se detuvo debido al 17 de octubre y la devastación que causó". Señaló que el objetivo de esta autopista era conectar Zahle con el interior del Líbano de una manera más eficaz, y añadió que Zahle debe ser el puerto seco del Líbano, la ciudad de tránsito y el enlace entre la llanura, la montaña y la costa.

Señaló que Zahle es una ciudad que representa la realidad y la diversidad libanesa, por lo que no puede vivir aislada de su entorno, y subrayó que el discurso de la discordia y el aislamiento la destruye y la divide. Añadió que Zahle debe estar interconectada con sus vecinos y su gente para poder desempeñar su papel, además de que los cristianos llevan este mensaje y esta es nuestra naturaleza y nuestro papel. Afirmó: "Nadie puede aislar a Zahle de su entorno e impedir que alguien entre en ella, ni siquiera sus propios habitantes. Estas palabras se dirigen a los sirios o a los israelíes si intentan ocuparla, pero no al hijo de Zahle que se presentó a las elecciones municipales y perdió".

En cuanto a las elecciones municipales en Zahle, Bassil afirmó que el Movimiento no participó en la contienda electoral porque no se veía reflejado en ella y no podía ganarla por sí solo, ya que no se identificaba con el primer equipo y su discurso provocador y de rechazo al otro, ni con el segundo equipo, que no obtuvo ningún éxito en Zahle a pesar de que ambos equipos intentaron que el Movimiento participara. Bassil insistió en que esto no sitúa al Movimiento Patriótico Libre fuera de la realidad de Zahle, sino todo lo contrario, ya que el Movimiento prefirió no participar en las elecciones municipales para prepararse mejor para las elecciones parlamentarias.

Las elecciones de 2026 y la elección entre un Líbano único y los Estados

Bassil añadió que "las elecciones de 2026 no son unas elecciones normales, sino que nos plantean grandes interrogantes.

Y explicó: "La primera pregunta que preocupa especialmente a Zahle es si nuestra opción es un Líbano grande o un Líbano pequeño, dividido y fragmentado, dividido en sí mismo". Dijo: "Es evidente que hay dos proyectos en el país: hay quienes quieren un Estado único y fuerte, con un ejército y un ejército únicos que reúnan a los libaneses en toda su diversidad", señalando que "hay quienes están contentos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente en Siria, porque ven que la contagiosa división y fragmentación se está extendiendo al Líbano, y su objetivo es que Líbano sea suyo y que ellos gobiernen su barrio".

Y continuó: "Nosotros, el Movimiento Patriótico Libre de Zahle, donde murieron muchos héroes, la resistencia en Zahle no se limitó a un solo grupo, y el ejército libanés fue el primero en defender Zahle, seguido por las fuerzas, las brigadas, los liberales, los guardianes del cedro y todos los jóvenes, tanto de Zahle como de fuera, que resistieron, lucharon y defendieron para preservar los 10 452 km² de Líbano de Bashir Gemayel. Quien ama a Bashir Gemayel no habla del principio de un Líbano dividido sin convivir con el otro, y un Líbano sin el otro no es Líbano, y esta es la opción clara del Movimiento Patriótico Libre, y Zahle no puede vivir de otra manera, o se aislará y se encerrará en sí misma.

Los retos de la ocupación israelí y la protección del Líbano

Bassil señaló que "los retos actuales son muy grandes y comienzan con Israel, que ocupa nuestra tierra" y añadió: "La pregunta que se nos plantea es cómo protegeremos nuestro país". Aclaró: "Cuando firmamos el documento de entendimiento, consideramos que estábamos liberalizando las armas de Hezbollah al asignarle una única misión, la de defender el Líbano mediante una estrategia defensiva aprobada por el Estado libanés, en la que estas armas estarían incluidas, y por eso estuvimos con él cuando defendió el Líbano durante 17 años". Añadió: "Nos opusimos a él cuando nos arrastró a una guerra que no nos incumbía y se convirtió en un eje regional que tampoco nos incumbía".

Bassil afirmó: "El objetivo es proteger el Líbano, y cuando estas armas dejaron de ser una fuerza disuasoria que impidiera a Israel atacarnos, declaramos que el monopolio de las armas debía recaer en manos del Estado, para no perderlas, sino que permanecieran en manos del Estado libanés y se utilizaran para defender y proteger el Líbano. Consideró que este tema no es fácil en el contexto de la nueva ecuación militar y, por eso, exigimos un precio por estas armas y por todo el Líbano, y este precio no es para Hezbollah ni para los chiítas, sino para el Líbano, y lo protegeremos para poder neutralizarlo de los conflictos de la región y del exterior, y para poder protegerlo y combinar los conceptos de protección y soberanía.

Y continuó: "La soberanía del Líbano no es fragmentada y, para preservarla, su ejército debe ejercerla en su territorio sin necesidad de una segunda decisión. El gran desafío es cómo combinar la protección de Líbano con la preservación de su soberanía, lo cual no es sencillo y no se logra con populismo ni arrastrando a Líbano a una contienda interna que nos haga perder la protección, la soberanía y la unidad nacional".

El presidente del Movimiento patrótico Libre explicó que «el objetivo de la reunión con el comandante del ejército es decirle al ejército que estamos con él y lo apoyamos, como lo estuvimos en 1984, 1988 y 1989. Y continuó: "sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, no permita que nadie le cargue más de lo que puede soportar ni que le alivie la carga si es capaz de soportarla, la decisión es suya y nosotros estamos con usted, no nos sometemos a la voluntad o imposición externa porque somos libres y nadie nos impone nada".

Bassil añadió: "Este tema requiere mucha responsabilidad para alcanzar el objetivo deseado, que es la exclusividad de las armas en manos del ejército libanés, armas que nos protegen de las agresiones, y no despojar a nuestro ejército de su poder, sus armas y su capacidad de decisión y pedirle protección, exponiéndolo a la división, ya que el gran reto es evitar la división y la fragmentación del Líbano".

Recordó que, cuando el general Aoun regresó en 2005, no fue el Movimiento Patriótico Libre el que otorgó legitimidad a Hezbollah y a sus armas. Explicó que este último había obtenido su legitimidad desde 1990 por parte del Estado, que todos los libaneses aceptaban, y que ellos eran los únicos que se habían quedado al margen. Señaló que no fue el Movimiento el que entró en el Gobierno en 2005 y le dio legitimidad, sino las fuerzas armadas, las milicias y todos los que formaban parte de ese Gobierno, en el que participaban todos menos el Movimiento Patriótico Libre.

Y afirmó: quienes dieron legitimidad a las armas del partido entraron con él en el Gobierno en 1992, 2005, 2008 y 2016, así que que asuman la responsabilidad en lugar de echársela a otros.

El reto de las relaciones con Siria

Bassil señaló que el segundo reto es Siria y los grandes peligros que supone para el Líbano. Dijo que queremos buenas relaciones con Siria y que debemos abandonar la idea de o bien ser hostiles con Siria o bien someternos a ella.

Añadió: "Porque cualquier división en Siria contagia a Líbano, el Estado libanés debe adoptar una postura clara en relación con Siria, en primer lugar en lo que respecta al tema del desplazamiento y su gran peligro para Líbano, y los zihlianos son los que más lo comprenden".

Se dirigió a todos los que hablaron sobre el tema de los detenidos por la fuerza en Siria durante el mandato del general Michel Aoun, preguntándoles por qué no reclaman hoy al nuevo régimen sobre este tema, ya que el Gobierno sirio les reclama a ustedes a sus prisioneros. y su rencor les ha llevado a dirigir sus flechas contra nosotros cuando cayó el régimen de Assad en lo que respecta a los detenidos en las cárceles sirias, sabiendo que el presidente general Michel Aoun cumplió plenamente con su deber y exigió respuestas al antiguo régimen sirio, y las obtuvo.

Y preguntó: ¿Han preguntado al actual régimen sirio por los detenidos en sus prisiones, mientras que él reclama a los detenidos sirios en las prisiones libanesas, entre los que se encuentran algunos que mataron a nuestro ejército? Por supuesto que no, y este asunto se resolverá de forma equitativa entre ambos países.

Bassil pasó al tema del terrorismo y el control de las fronteras, añadiendo: "Lo único que queremos para Siria es la paz y unas fronteras controladas y delimitadas". Y añadió: "Cuando era ministro de Energía, fui el primero en enviar una carta oficial a Siria solicitándole la delimitación de las fronteras marítimas, algo de lo que nadie había oído hablar antes".

Bassil agradeció a todos los que contribuyen a mejorar las relaciones con Siria, en particular a la Arabia Saudita, que contribuye a controlar la relación y las fronteras, señalando que este es un tema que requiere respuestas claras por parte de nuestros organismos de seguridad".

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países, Bassil consideró que, cuando estábamos en el Gobierno, se nombró un embajador de Siria en el Líbano y se realizaron esfuerzos para establecer relaciones diplomáticas entre ambos países, y añadió: "Por ello, y por nuestro interés en mantener buenas relaciones con el nuevo Estado sirio, pedimos que se nombre un nuevo embajador de Siria en el Líbano como reconocimiento de este país al Estado libanés".

Y subrayó: "No es aceptable que muchos responsables libaneses vayan a Siria sin que ningún responsable sirio haya venido al Líbano. No queremos que se repita la mala experiencia que tenemos en este ámbito, sino que queremos las mejores relaciones con Siria, llegando incluso al ámbito económico, que nos abre las puertas al mercado árabe".

Las leyes reformistas propuestas por el Movimiento

En cuanto a la causa del colapso y la situación económica y lo que ocurrió el 17 de octubre, Bassil afirmó que el Movimiento Patriótico Libre fue el que más pagó por ello, señalando que "el Movimiento" presentó todas las leyes necesarias desde 2019 y que la mayoría del Parlamento se niega hasta hoy a aprobarlas.

Dijo: "El control de capitales habría impedido la transferencia de fondos al extranjero, pero aún no se ha aprobado porque los fondos siguen transfiriéndose discretionariamente al extranjero. Presentamos la ley de recuperación de fondos transferidos al extranjero en 2020 y ningún bloque parlamentario se unió a la corriente para exigir su aprobación, Su importancia radica en que son los fondos de los depositantes los que se han transferido al extranjero, y quienes reclaman su dinero no deben culpar al Movimiento Patriótico Libre ni al general Michel Aoun por este asunto, sino preguntar al Parlamento, que aún no ha aprobado estas leyes.

Bassil explicó: "Esos fondos ascienden a 40 000 millones de dólares, imaginen lo que se podría hacer con ellos para cubrir el déficit, que es de 71 000 millones de dólares". Y añadió: "Quien luche por sacar a Riad Salameh de la cárcel, que lo haga, pero que nos devuelva nuestro dinero del extranjero. Encarcelan al «humano» que protegió el dinero del Estado y aportó 80 millones de dólares anuales a las arcas del Estado, mientras que liberan al gran ladrón del Estado que robó el dinero público".

En cuanto al tema de la electricidad, Bassil señaló el aumento que se producirá en las facturas de electricidad a finales de este mes, lo que pondrá de manifiesto la realidad de lo que ha hecho el partido y los esfuerzos que ha realizado en este asunto, y que desmentirá todas las mentiras sobre el llamado despilfarro de 40 000 millones de dólares.

En este contexto, explicó: "Esta cantidad es, en realidad, lo que el Estado ha aportado al sector para mantener las tarifas bajas, a pesar de que nuestro plan era de apoyo cero. Pero desde 1998 hasta los dos últimos años, el Estado ha aportado 20 000 millones de dólares para mantener el precio bajo, y este mes se producirá un aumento de las facturas porque cada hora adicional de generación se paga el doble a los libaneses y cada hora adicional de electricidad se paga menos al ciudadano y a la economía libanesa. El problema no es que no sepan elaborar un plan ni hacer cuentas, sino que la electricidad necesita gas y combustible para generarse».

Bassil concluyó diciendo: "Nos vemos en 2026 para tomar una decisión nacional clara. Existe un Líbano grande, unido, que no puede vivir dividido y en conflicto, y nuestro papel como movimiento patriótico libre y el vuestro como habitantes de Zahle es seguir insistiendo en nuestra vida libanesa, y nadie conseguirá dividirnos, por mucho que discrepemos. Como dijo el general Aoun, un solo día de guerra interna que no deseamos equivale a 100 días de guerra externa contra nosotros, y esto no es una invitación para que nadie nos amenace con una guerra civil si no conseguimos lo que quiere.

La autoridad judicial de Zahle entregó al presidente Michel Aoun y al presidente del movimiento, Gebran Bassil, dos obsequios conmemorativos.