living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يحمله طقس الأسبوع الأول من أيلول

31
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة ، في الداخل من 14 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,10 ساعة غروب الشمس: 07,19

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout