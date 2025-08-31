هذا ما يحمله طقس الأسبوع الأول من أيلول

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة ، في الداخل من 14 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,10 ساعة غروب الشمس: 07,19