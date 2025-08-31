خاص- ماذا قال الإمام الصدر عن اللقاء التاريخي بين المسيحيين والمسلمين؟

A + A -

من المعروف أن خطاب الإمام موسى الصدر ونهجه تضمّنا مساحات مشتركة كثيرة للقاء بين المسيحيين والمسلمين، وقد اختار موقع tayyar.org في ذكرى تغييبه مقتطفات تعبّر عن روحيته، من رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى الحسين ومولد المسيح بتاريخ 21 كانون الأول 1977:

"إن العناية الإلهية ترسم لنا الخطة بالذات بندًا بندًا: التضحية بالآراء، بالمواقف، بنتائج الأحداث وحتى بالمصالح الذاتية والفئوية لتحيا القيم، فهي وحدها تجمع وتوحد. ومع التوجه لحياة القيم يولد السلام في الآفاق وفي الأنفس، في السماء والأرض والناس.

والسلام هذا لقاء تاريخي محتوم بين المسيحيين والمسلمين، لأن اللقاء كان تاريخيًا محتومًا بين الإسلام والمسيحية، سيّما عندما تظهر الصهيونية في الأفق لكي تلعب بتراث المسيحية والإسلام معًا وبتاريخهما وحضارتهما وثقافتهما وقيمهما مرة أخرى.

مع فارق كبير هذه المرة، حيث إن التلاعب الذي قامت به في تاريخها الطويل، وفي تاريخنا الطويل، كان صادرًا عن أفراد ومؤسسات. أما هذه المرة فإن المتلاعب دولة تستقطب جميع الأفراد والمؤسسات وتستعمل جميع التجارب السابقة وتستعين بالمضَلَلين في العالم وهم الأكثرية الساحقة من البشر.

إن ذكرياتنا هذه السنة وفي لبنان بوجه أخص، تحمل لنا البشارة الإلهية وتتلو علينا الآيات الكريمة التي تعتبر أن المسيحيين هم أقرب الناس إلى المسلمين، وأن المشركين واليهود الصهيونيين هم أبعد الناس عنهم. وذكرياتنا هذه السنة تأمرنا بالتضحية ليولد السلام والحب والقيم، وتأمرنا بالتضامن الوطني التام لنصون وطننا وجنوبنا الحبيب المهدد، ولكي نصون كل ما نملك أمام الأخطار المحدقة بنا، ولنحمي ظهر أشقائنا الذين أبوا إلا أن يأخذوا السلام العادل الشريف، لا ليُعطَوا السلم الإسرائيلي المشبوه".