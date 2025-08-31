living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من جزين: نتشارك مع جزين رفض التقسيم ومن أوقف سد بسري يجب معاقبته في الإنتخابات

31
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته خلال عشاء هيئة قضاء جزين إلى أن "جزين عرين البطولة والصمود وهي أيضا عرين التيار الوطني الحر"، لافتاً إلى أن "جزين هي عروسة الجنوب وهي واجهته المضيئة فيكم". وقال: "لا نمل من القدوم إلى جزين وفي كل مرة نتأكد من محبتنا لجزين ومحبة جزين لنا وفي المرة الاخيرة التي حضرنا فيها إلى جزين احتفلنا بالنصر الذي حققناه مع النائب ابراهيم عازار الذي نرحب به بيننا ، في كل مرة نأتي إلى هنا نضع علم التيار ومعه فكرة جديدة".
باسيل أشار إلى أن "الانتصار لم يكتمل لأنهم زوروا نتيجة انتخاب اتحاد بلديات جزين وننتظر نتيجة الطعن الذي تقدم لنرى أين هي العدالة في لبنان لقضية بسيطة وبديهية ليكون دافيد الحلو رئيس اتحاد بلديات جزين".
واضاف باسيل: "جزين صمدت في وجه القصف والاحتلال وكذلك التيار، وجزين وفية لمبادئها وللتيار وهو كذلك"، لافتا إلى أن "جزين هي التجذر بالأرض والمبادئ وأينما ذهبتم سواء إلى بيروت او الخارج تعودون إلى جزين وترددون "الله معك يا بيت صامد بالجنوب".

بين جزين و"التيار": التمسك بالجيش والشرعية
وأكد باسيل أن أوجه الشبه بين جزين والتيار كبيرة "فكلامهما غدرَ بهما الحطّاب وحاول أن يقتلعهما وتمت محاصرتهما ومهاجمتهما واستهدافهما ولكن في النهاية تعب الحطاب وهدأت العواصف وشرقت الشمس وبقي التيار وجزين صامدين مجذرين في أرضهما".

باسيل أكد أننا نتشارك مع جزين الحب للمؤسسة العسكرية والجيش في كل مسيرتنا التي آمنا بها بالجيش والشرعية والدولة واليوم نؤمن عن جديد بهذا الجيش ونتكل عليه في أن تكون له الكلمة الفصل في كيفية حمل السلاح والدفاع الوطن وكيف سنكون إلى جانبه حتى نثق به وحتى يحافظ على اماننا".

باسيل أشار الى أنه يدرك أن الجيش لا يملك الامكانات ويُحرَم منها حتى لا يشكل خطراً على إسرائيل عندما تعتدي علينا. واعتبر أنه من الظلم تحميل الجيش المسؤولية وعدم إعطائه الامكانات اللازمة خصوصا وانه لا تنقصه البطولة. ورأى أنه "من الحرام ان نطلب منه أكثر مما يستطيع من دون أن نعطيه الامكانات اللازمة"، مضيفاً: "من هنا نحن نجدد ثقتنا بالجيش ونقول له أنه في أي قرار يأخذه وفي أي خطة يقدمها نحن معه وعلى ثقة وايمان فيه، اما المؤسسة السياسية فيجب أن تكون خلف الجيش والتي تعطيه الأوامر وينفذها عليها أن تتحمل مسؤولية تجاه شعبها بحمايته وتجاه الجنوب وأهل الجنوب لنرى كيف نحمي الجنوب ولبنان من اي اعتداء ونحفظ سيادة لبنان وهذا هو التحدي الذي يواجهنا".

باسيل قال: "نحن وجزين نشبه بعضنا برفضنا للميليشيا لأن جزين لم تتعايش مع المليشيا على الرغم من انها فرضت عليها كما أن التيار لم يتعايش مع الميليشيا في الحرب بالرغم من انها فرضت علينا.
وأوضح: "لقد حكمتنا بقوة السلاح وبهذا عندما وصل العماد ميشال عون أحببناه لانه مثّل الشرعية والدولة والجيش ونبذنا معه الميليشيا ولذلك لا تستطيع الميليشيا أن تعطينا الدروس عن نزع السلاح لأننا رأينا كيف تعاملت مع الجيش عندما طلب منها أن تنزع سلاحها وتقدمه للدولة".
باسيل لفت إلى اننا نتشارك وجزين رفضنا للتقسيم"، معتبرا أن دور جزين حماية الخط الوطني وطبيعتها هي لتلعب دور الوصل وليس القطع وكل مكون له خصوصياته وهنا لا يمكن إلا نستذكر الإمام موسى الصدر بذكرى تغييبه".

سد بسري
باسيل قال في موضوع سد بسري: ليس هناك من مياه في بيروت لأنهم قاموا بمنع سد بسري وسد جنّة وأوقفوا مشاريع استجرار المياه فعندما أتينا الى الوزارة وضعنا خطط وكانت جزين ستستفيد من المشروع. وأشار إلى أنه عندما نعمل على تأمين المياه والكهرباء نعمل لتأمينها لكل اللبنانيين، مضيفا: من حرم جزين من اهم مشروع استراتيجي ومائي في لبنان يجب محاسبته في الانتخابات.
باسيل تساءل "بطل عطشان الطبسون"؟! وأكد أنه لا يوجد ماء في بيروت لأنه تم ايقاف سد جنة وسد بسري وإريدون اذلال الناس"، واضاف: اذهبوا وشاهدوا مجرور المياه السوداء في بسري وتفتخرون لأنكم أوقفتم المشاريع"، مشددا على ان الحقد لا يولد الا الحقد ونحن نبني وهم يهدمون، ومن يتباهى بالعريضة لوقف سد بسري يجب أن تعاقبوه في الإنتخابات".

جزين مساحة الوصل
باسيل شدد على أن جزين بالنسبة لنا هي مساحة وصل اما بالنسبة لهم فهي خطاب الكراهية والحقد والفتنة والتحريض الطائفي والحرب الأهلية، لافتا إلى أن خطابهم يضع جزين في عزلة خاتماً بالقول: "لذا نتلاقى مع أهلنا الذين التقينا معهم ومع النائب ابراهيم عازار وأهل جزين على هذا الدور لجزين ومن هنا مسؤوليتنا أن نتجذر أكثر فأكثر وان تكون جزين العروس التي تستقطب الناس، وكما بدأنا بترميم شارع المكتبة العام الماضي وعدناكم نحن والبلدية وكل الخيرين أن نستكمله بالدرج والنهر حتى نرمم كل بيوت جزين وشوارعها وتكون مقصداً سياحياً لتستقبل كل الناس".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout