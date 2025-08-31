عناوين الصحف ليوم الأحد 31 آب 2025

A+
A-
النهار: أيام حاسمة لمسار القرار السيادي وإسقاط الابتزاز... دعم قوي لسلام من دار الفتوى وتهجم على متري
الديار: جلسة الجمعة... مفترق صعب ومحاولات لولادة المخرج من تقرير الجيش
بري في ذكرى الصدر اليوم: دعوة الى الحوار وتأكيد على الوحدة والتمسك بالجيش
وفد سوري في بيروت الاسبوع المقبل... ومتري: الورقة الاميركية صارت بلا قيمة
الأنباء الكويتية: مسألة السلاح إلى حلّ بعيداً عن المهل وسط إجماع على رفضه.. وترقّب لخطاب بري
الشرق الأوسط السعودية: مصادر ميدانية تكشف لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون بغزة
إسرائيل تتحدث عن إصابة سبعة جنود بانفجار استهدف عربة عسكرية