الديار: وفد سوري الاسبوع المقبل

31
AUGUST
2025
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت «الديار» ان وفدا سوريا سياسيا وامنيا وقضائيا سيزور لبنان الاسبوع المقبل لبحث عدد من القضايا المتعلقة بين البلدين، وانه سيركز على موضوع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان .

 

وقد اكد نائب رئيس الحكومة متري هذه الزيارة، واصفا الوفد بانه رفيع المستوى لكنه ليس برئاسة وزير الخارجية .

 

وقالت المصادر لـ»الديار» ايضا ان اتصالات لبنانية- سورية سبقت الزيارة لترتيب جدول اعمال البحث الذي سيتناول الى جانب موضوع الموقوفين السوريين مسألة الحدود والمعابر الحدودية والتهريب وقضايا امنية تتعلق بالوضع على الحدود، ولا يتوقع ان تتطرق الى قضية النازحين السوريين .

 

واضافت ان الجانب اللبناني يتعامل مع موضوع الموقوفين والسجناء السوريين بروح التعاون مع سوريا، لكن وفق تصنيفهم لفئات ثلاث :

1ـ سجناء صدرت بحقهم احكام ويقضون محكوميتهم .

 

2ـ سجناء يقضون فترة محكومياتهم بقضايا معينة وينتظرون الاحكام بقضايا اخرى .

 

3ـ هناك عدد كبير من الموقوفين السوريين من دون محاكمة حتى الان .

 

وقالت المصادر ان البحث سيتناول هذه الفئات الثلاث، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المسجونين بقضايا ارهابية وجرمية منها بحق الجيش اللبناني يتم التعاطي معها وفقا للقوانين المرعية .

 

الديار
