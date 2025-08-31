مصدر في "الثنائي": على الحكومة مراجعة حساباتها بعد زيارة باراك

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر في الثنائي الشيعي لـ<الديار» امس «ان نتائج زيارة الموفد الأميركي توماس باراك الاخيرة، اثبتت صحة موقف الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله، وبرهنت ايضا ان استعجال الحكومة في اتخاذ قراراتها في جلستي 5 و 7 آب كان خاطئا وفي غير محله، وفتح الباب الى مزيد من الابتزاز الاميركي والاسرائيلي».

ووصف المصدر<تعاطي البعض مع موضوع سلاح المقاومة وحزب الله على طريقة ما يجري مع السلاح الفلسطيني في بعض المخيمات يثير السخرية>، لافتا الى انه بعد الذي جرى في زيارة باراك والرفض الاسرائيلي للورقة الاميركية «بات على الذين تسرعوا في قرارات الحكومة ان يعيدوا حساباتهم ويتجنبوا اتخاذ قرارات مماثلة في جلسة الجمعة او غيرها».

وصار معلوما ان زيارة باراك الاخيرة تركت خيبة امل كبيرة لدى المسؤولين اللبنانيين وداخل الحكومة، فوصف نائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث امس الورقة الاميركية بعد الرفض الاسرائيلي بانها «صارت بلا قيمة»، وقال «ان الحكومة اللبنانية صارت في حل منها».

واستدعى كلامه هذا تعليقا سريعا من رئيس الحكومة نواف سلام بالقول «اننا لم نلتزم بالورقة الاميركية بل باهدافها ولا زلنا ملتزمين بالاهداف بعد التعديلات التي ادخلناها على الورقة».

وعن امكانية دعوة الرئيس بري اليوم الى الحوار قال « سننتظر ما سيقوله الرئيس بري ونعلق على الموضوع >.