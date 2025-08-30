غسان الخوري: هيدا التيار وهيدي حركتنا يلي ما رح تتوقف حفاظاً على لبنان الـ ١٠٤٥٢ بتنوعه وجماله

A + A -

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:

"مبارح بزحلة عاصمة الكثلكة، المدينة يلي ارادوها معزولة ومغلقة على نفسها واعلنوا قطعها عن جوارها، سجّل التياريين حضور مميز في عشاء هيئة القضاء: تثبيت للالتزام ودينامية واستنهاض للمناصرين وتواصل وتحضير للانتخابات النيابية.

اليوم بجزين العرّين، استكمال التواصل مع قضاء التيار الحاضر الاساسي فيه. جولة على المعالم السياحية والدينية ونقاش مفيد وغني مع رؤساء البلديات عن أهمية الانماء المحلي والمناطقي، وتواصل سياسي مع الجزينيين وتأكيد أهمية الانفتاح على الجوار وتثبيت جزين صلة وصل بين جبل لبنان والجنوب والبقاع بأطيافهم وتنوعهم.

هيدا التيار وهيدي حركتنا يلي ما رح تتوقف حفاظاً على لبنان الـ ١٠٤٥٢ بتنوعه وجماله."