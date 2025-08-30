living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جميل السيّد: في مثل هذا اليوم من العام ٢٠٠٥...

30
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر "اكس":

"اليوم ٣٠ آب،
ذكرى مؤامرة شهود الزور على الرئيس رفيق الحريري…

في مثل هذا اليوم من العام ٢٠٠٥، داهمت بيتنا فجراً دوريات مشتركة من الأمن الداخلي ولجنة التحقيق الدولية بتهمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري…
وكان بعدها إعتقالنا المزوّر لأربع سنوات تقريباً، بمؤامرة من ١٣ شاهد زور وأركانها السوريَّان زهير الصديق وهسام هسام،
وهي مؤامرة ركّبها فريق ١٤ آذار بغطاء من سعد الحريري من أجل حفنة من السياسة والمناصب والدولارات، وعلى رأسهم فؤاد السنيورة والقضاة سعيد ميرزا وإلياس عيد وصقر صقر وفرع المعلومات برئيسه وسام الحسن وغيرهم من أبواق السياسة والإعلام، إلى أن إنكشفت تلك المؤامرة لدى المحكمة الدولية بعد صراع مني معها بين ٢٠٠٩ و ٢٠١٨، فإعترفت بها رسمياً في ١٨ آب ٢٠٢٠…

الوثائق والإعترافات التي تثبت تلك المؤامرة تسلّمتها كلها من المحكمة الدولية،
والشريط الموجز ادناه (دقيقة وربع)، هو موقف رئيس المحكمة الدولية القاضي ديفيد راي، بعدما استمع إلى شهادتي في لاهاي في حزيران ٢٠١٨ ، فقط لتنجلي الحقيقة عند الناس…
العدالة لم تكتمل حتى الآن،
فبعض المرتكبين اصبحوا في ذمة الله، وبعضهم الآخر دارت فيه الأيام وأذلّه الزمن، والبعض الثالث ينتظر العقاب…
من قال ان الذين قتلوا رفيق الحريري بتزوير الحقيقة والتحقيق، هُم أقلّ إجراماً من الذين قتلوه بالتفجير؟!!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout