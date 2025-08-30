ضبط ٨ أطنان من الدجاج المهرب الفاسد! هكذا علّق وزير الإقتصاد

A + A -

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أنها لن تتهاون "مع أي محاولة تهدد صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم. فقد ضبطت مفرزة حلبا القضائية نحو ٨ أطنان من مقطعات الدجاج المهرّبة، وعلى الأثر كلفت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة فرقها الرقابية في الشمال بالكشف الميداني، حيث قامت دورية مشتركة بين الأمن العام ومصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بالكشف على المكان. وتبيّن وجود كميات فاسدة لا تراعي أدنى معايير السلامة الغذائية، مع انبعاث روائح كريهة. وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، وتنظيم محضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين".

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على أن "يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي"، وأن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية "ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش".