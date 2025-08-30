بالصور - المحطة الخامسة من جولة باسيل الجزينية: البلدية ودارة مارون ناضر ومنزل خليل حرفوش (بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

المحطة الخامسة من جولة رئيس التيار النائب جبران باسيل كانت في بلدية جزين حيث عقد لقاء جمع باسيل ورؤساء وأعضاء بلديات في جزين بحضور رئيس بلدية جزين دافيد الحلو، وقد تم التشديد على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية.

بعدها انتقل باسيل الى دارة السيد مارون ناضر حيث عقد لقاء حضره رئيس بلدية بكاسين يوسف نصر والسيدة غريتا ناضر الاشقر وعدد من الفعاليات في بكاسين.

ثم انتقل النائب باسيل للقاء عدد من الفعاليات الجزينية في منزل رئيس الاتحاد السابق خليل حرفوش وقد حضر اللقاء النائب السابق أمل ابو زيد والنائب السابق ابراهيم عازار.