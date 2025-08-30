بالصور - باسيل من كرخا: قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر وهكذا حصل مع يوحنا المعمدان (بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

المحطة الثالثة في جزين لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت في بلدة كرخا حيث التقى نائب رئيس الاتحاد ورئيس البلدية جان نخلة.

واشار باسيل الى ان " قطع الرأس لم يكن الا بهدف الشر وهكذا حصل مع يوحنا المعمدان".

بعدها زار باسيل مزار مار يوحنا- كرخا حيث استمع من المسؤول عن المزار الاب وليد الديك الى شرح عنه.

وأشار الاب الديك الى ان الأماكن المقدسة كانت مختلفة موضحا ان الاساس هو السنديانة والكنيسة المبنية على كتف المغارة ويُعتقد ان يوحنا المعمدان مر بها.

ولفت الاب الديك الى ان هناك ٧ كنائس ليوحنا المعمدان في المنطقة، وفي المغارة هناك تحتها صخرة وتتدفق منها المياه في عيد مار يوحنا فقط.