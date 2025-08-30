living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواقف لمكي لا تمت له بصلة؟

30
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكي، أنّ "بعض المواقع الإخباريّة ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا مفبركةً ومنسوبةً زورًا إلى مكّي، تتحدّث عن مواقف لا تمتّ إلى الواقع بصلة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأخبار ليست سوى جزء من محاولات التضليل والتشويه الّتي اعتدناها، عبر فبركة مواقف لا أساس لها من الصّحة".

وأكد في بيان، "تمسّك مكّي بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه، ورفضه لأي انتهاك أو اعتداء من قبل إسرائيل، كما رفض أي موقف أو طرح يتعارض مع المصلحة الوطنيّة العليا ومصلحة أبناء الجنوب"، مشدّدًا على أنّ "موقفه ينسجم انسجامًا تامًّا مع سقف البيان الوزاري للحكومة، الّذي يشكّل مرجعيّةً واضحةً لسياسات الدّولة ومواقفها الوطنيّة".

ولفت المكتب إلى أنّ "ما يُشاع لا يعدو كونه محاولة بائسة لتزوير الحقائق وزرع البلبلة، فيما الحقيقة ثابتة، والالتزام بالثّوابت الوطنيّة وبالبيان الوزاري واضح وراسخ، لا يقبل التشكيك أو التأويل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout