محطة جزين الثانية... جولة مع الشباب في سهل بسري: تفاخروا بايقاف العمل بالسد "نكاية" بالتيار واليوم يصرخون ان هناك أزمة مياه وشح!

المحطة الثانية من جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب باسيل كانت في بسري مع مجموعة من الشباب، حيث أكد أنه أراد اللقاء بسهل بسري والتحدث عن موضوع المياه.

باسيل اشار الى ان اهل جزين متجذرون بالرغم من كل ما يحصل حولهم. وقال: عندما كنا بموقع مسؤولية اطلعنا على مشروع سد بسري وسرنا به، مؤكدا ان الموقع جيد هنا لإنشاء سد ليكون ثاني اكبر سد بعد سد القرعون. وأكد ان سد بسري هو اقل سد لجهة الكلفة في لبنان وتبلغ ١٢٠ مليون دولار وهناك استملاكات بقيمة ١٥٠ مليون دولار.

وأضاف: قيمة السد في تزويد جزين والشوف وشرق صيدا والاقليم وساحل بعبدا وعاليه اضافة الى بيروت، في حين أن هذه المنظومة تزود مليوني لبناني بالمياه بكلفة حوالي المليار دولار.

واضاف باسيل: صرف الى الآن على بسري وجر الاولي ٤٢٠ مليون دولار، وأتت ١٧ تشرين لتخرب الكثير من المشاريع ومنها بسري حيث تقرر إيقاف العمل به وحرم المنطقة من المياه من أجل "طبسون"!

وقال: من هو حريص على البيئة هل يرى النفايات في السهل؟ولم يفكروا كيف يمكن ان يقوم به سد حجمه ١٢٠ مليون متر كعب من المياه بما يتطلبه من سياحة وتزويد مياه وغيره وتفاخروا بايقاف العمل به "نكاية" بالتيار واليوم يصرخون ان هناك أزمة مياه وشح!

ولفت الى ان ما حصل في سد بسري اسمه هدر، مشيرا الى ان الهدف ان تمنع المافيا السياسية الإنماء وغيره مضيفاً: كل سد له قصة حول كيفية عرقلتنا وفي كل مرة هناك حجة معينة حتى يقولوا لا يوجد سدود.

باسيل قال: اليوم اخذتم الوزارة وتبحثون عن ملفات فساد، ومهما حاولتم لن تجدوا!

وأضاف: العالم في السدود يعتمد طريقا من اثنين ونحن اعتمدنا الطريقة التي يتم التوفير فيها، اليوم يجب ان تجيبوا الناس العطشة لماذا اوقفتم سد بسري.

وتابع: ليس لديكم جواب الا الكذب فيا شباب لبنان يجب ان تميزوا بين من يتحدث بالحقيقة ومن يتحدث بالكذب.

واكد باسيل ختاما اننا سنكمل على نفس الطريق فالسياسة اظهروا انها كذب ونحن حولناها الى عمل...