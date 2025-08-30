سلام من دار الفتوى: الحكومة ماضية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية

A + A -

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، حيث عقد الطرفان خلوة ثنائية قبيل انضمام سلام إلى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وقدم رئيس الحكومة التهنئة للمفتي دريان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما جرى التداول في آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية.

وأوضح المكتب الإعلامي لدار الفتوى أنّ الرئيس سلام شدد خلال اللقاء على أنّ “إعادة بناء الدولة يجب أن تبقى العنوان الأساس للمرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتفاقمت العقبات”.

وأكد أنّ الحكومة ماضية في “مساعي الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية”، معتبراً أنّ “الوحدة الوطنية والإرادة والتفاؤل تبقى السلاح الأقوى للوصول إلى برّ الأمان في وطن جريح بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر”.

وأضاف أنّ “العمل الحكومي يهدف إلى تكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء لن يألو جهداً في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن”.

من جهته، نوّه المفتي دريان بـ”حكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية لتذليل العقبات التي تواجه عمل الحكومة”، مشدداً على “حرص دار الفتوى على دعم الحكومة ومؤازرتها في مهامها الوطنية رغم التحديات والأزمات المتلاحقة”.