جشي: ما فشل الاسرائيلي في تحقيقه يسعى الأميركي لبلوغه عبر الضغط السياسي وإطلاق وعود زائفة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أنّ "أهلنا الصامدين والصابرين والمضحّين يستحقون كل خير، وكل ما نقدّمه يبقى متواضعاً أمام تضحياتهم في خدمة مسيرة الشهداء واستنهاض الأمة في مواجهة أعداء الإنسانية الصهاينة وأتباعهم".

وخلال رعايته افتتاح معرض السيد عباس الموسوي السنوي للقرطاسية واللوازم المدرسية الذي تنظّمه التعبئة التربوية في "حزب الله" ببلدة القليلة الجنوبية، تناول جشي السياسة الأميركية في لبنان، متهماً واشنطن بـ"الخداع والنفاق"، وقال: "الأميركي يتظاهر بدور الوسيط بين لبنان والعدو الإسرائيلي، لكنه عملياً يمدّ الكيان بكل الإمكانيات لقتل اللبنانيين وتدمير بيوتهم وأرزاقهم".

وأضاف، "الإسرائيلي يضغط بالميدان عبر الاعتداءات اليومية، فيما الأميركي يمارس الضغط السياسي على الحكومة ويجاهر بهدف سحب السلاح الذي يقلق أمن إسرائيل".

ورأى جشي أنّ "ما فشل العدو في تحقيقه خلال حرب الـ66 يوماً الأخيرة على لبنان من تجريد المقاومة من سلاحها، يسعى الأميركي اليوم لبلوغه عبر الضغط السياسي وإطلاق وعود زائفة"، معتبراً أنّ "التجربة التاريخية خير دليل على كذب الإدارة الأميركية، بدءاً من القرار 425 وصولاً إلى اجتياح حزيران 1982، حين بعث الموفد الأميركي فيليب حبيب برسالة من الرئيس رونالد ريغان إلى الرئيس الياس سركيس يطمئنه بأن إسرائيل لن تجتاح لبنان، لكن الاجتياح حصل بعد ثلاثة أشهر فقط".

وأشار إلى أنّ "أميركا وإسرائيل لن تتنازلا عن أطماعهما في لبنان والمنطقة"، معبّراً عن أسفه لـ"تبنّي الحكومة اللبنانية ورقة الوصاية الأميركية تحت الضغط"، مستشهداً بإطلاق سجين إسرائيلي مؤخراً "من دون مقابل، في وقت ما زال للعدو أسرى لبنانيون".

وختم بالتشديد على أنّ "التمسك بسلاح المقاومة يبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان، مهما بلغت كلفته، لأن التخلي عنه يعني تسليم رقابنا للعدو الإسرائيلي في ظل دولة عاجزة عن حماية أرضها وشعبها وعن منع الاعتداءات اليومية".