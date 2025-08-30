living cost indicators
انطلاق جولة رئيس التيار النائب جبران باسيل في جزين... والبداية من كنيسة السيدة في بسري

30
AUGUST
2025
بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولة في جزين من كنيسة السيدة في بسري.
ويشارك في الجولة النائب أمل ابو زيد، النائب السابق سليم الخوري، الوزير السابق هيكتور حجار ، رئيس البلدية دافيد الحلو والرئيس الأسبق للبلدية خليل حرفوش ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.

البداية كانت بصلاة اقامها كاهن الرعية الاب سليم نصار.
وشرح الاب نصار عن تاريخ الكنيسة، موضحاً ان الأيقونة العجائبية الموجودة لا يوجد منها الا واحدة في لبنان. ولفت الى ان بناء الكنيسة مميز ومن بناها بهذا الشكل هدفه ان يقدم أثمن ما يكون للعذراء.
وأضاف: السنديانة في الخارج عمرها ٢٥٠ عام وتشتهر الكنيسة ببساتينها، وقد ادرجت الكنيسة على الخارطة السياحية والايقونتان الموجودتان رسمتا عام ٩٥٨. واشار الى ان سيدة بسري هي ثاني كنيسة رعائية بنيت بعد

