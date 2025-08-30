"الوزارة بعدها عمبتحاول تفرغ الباخرة وتضلل القضاء"... مشلب سلم الحجار تثبت تواطوء الطاقة!

A + A -

كتب فوزي مشلب على حسابه على منصة "اكس":

مبارح سلمت القاضي جمال حجار مستندات بتثبت التواطوء من داخل وزارة الطاقة. التنين رح احرص على تسجيلن بقلم النيابة العامة التمييزية لان الملف ما رح يوقف هون والتمادي بتغطية الشركات رغم وضوح المخالفات ورغم تحذيراتي السابقة للوزارة وللوزير صدي شخصيا، فبعد اسبوع من افتضاح عملية التهريب بناقلة HAWK III الوزارة بعدها عمبتحاول تفريغ الباخرة وتضليل القضاء بدل القيام بواجباتها التعاقدية . ونصيحتي للوزير صدي انبته من الغرف السوداء من داخل الوزارة ، ما تخليهن يورطوك…