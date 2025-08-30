living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دمشق: ننتظر من لبنان إطلاق كل الموقوفين

30
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

أصحاب القرار في لبنان، يُكثرون من الكلام عن النّدّية والعلاقات المختلفة عن السابق مع سوريا. لكنّهم لا يظهرون جدّية في التعرّف على حقيقة ما يريده الحكم الجديد. وسط ضبابية حول طريقة تعامل دمشق مع لبنان، وعدم المبادرة إلى رفع مستوى التواصل والتنسيق، فيما لا تزال الشائعات هي التي تحكم كل خبر عن زيارة مقرّرة لمسؤول أو وفد سوري رسمي إلى لبنان، وآخرها، الحديث، عن قمّة لبنانية سورية ستعقد في القصر الجمهوري الذي سيستقبل الشرع مطلع الخريف المقبل.

في هذه الأثناء، ينتظر لبنان رسالة سورية تحدّد الموعد الجديد لزيارة الوفد السوري القضائي – الأمني – السياسي إلى لبنان. والتي تأجّلت من الخميس الماضي إلى الأسبوع المقبل. وقالت مصادر وزارية إنّ الجانب اللبناني لم يحدّد جدول أعمال لقاءاته مع أي وفد سوري سيأتي، كما أنّ لبنان لا يعرف بعد مَن هم أعضاء الوفد، وسط تقدير بأنه سيتمّ التطرّق إلى الملفات الخاصة بترسيم الحدود البرّية والبحرية، وحسم هوّية مزارع شبعا، إضافة إلى ملف الموقوفين الإسلاميين والاتفاقيات السابقة وغيرها، على أن يتولّى نائب رئيس الحكومة طارق متري، التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل التي ستكون معنيّة بالزيارة.

وعلمت «الأخبار» من مصدر سوري، أنّ الوفد أجّل الزيارة السابقة، بعدما تلقّى إشارات سلبية حول طلبه الإفراج سريعاً عن كل المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين اتّهموا أو أدينوا بجرائم تخصّ المعركة مع النظام السابق في سوريا، أو على خلفية مواقفهم من الأحداث السورية في حينه.

وقال المصدر، إنّ «دمشق، ترغب أن يبادر لبنان إلى خطوات كبيرة في هذا المجال، لأنه من دون معالجة سريعة لهذا الملف، سيكون صعباً بناء علاقة جدّية مع لبنان، أو السير في معالجة بقيّة المسائل العالقة». وألمحت المصادر إلى أنّ «أصواتاً في دمشق، أعربت عن انزعاجها، من استبعاد وزير الخارجية يوسف رجي عن إدارة هذا الملف» معتبرة أنّ «تكليف الوزير متري، يجعل المهمّة تقنية وليس مهمّة سياسية كما هو حالها».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout