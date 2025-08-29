living cost indicators
" ادعاءات باطلة وكاذبة ".. بيانٌ من عائلة الضحية في جريمة الدامور!

29
AUGUST
2025
صدر بيان عن عائلة المغدور خليل طانيوس ابو مراد، الضحية في جريمة الدمور المروعة، جاء فيه:"إنّ عائلتنا المفجوعة بفقدان ابنها خليل، تؤكّد للرأي العام أنّ ما يُتداول من إشاعات وأخبار ملفّقة، ولا سيما الفيديو الصادر عن "والد" الجناة، هو ادعاءات باطلة وكاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، هدفها الوحيد محاولة تشويه صورة الضحية والتذرّع لتبرير جريمة القتل العمد.

وأضاف: إنّ هذه التصريحات تشكّل استباقًا للتحقيقات القضائية وتضليلاً متعمّداً للرأي العام، فيما نحن نضع كامل ثقتنا بالاجهزة الأمنية المعنية والقضاء اللبناني ليقول كلمته الفصل بعيدًا عن الضغوط والحملات الإعلامية المغرضة. لقد كان خليل شابًا خلوقًا وملتزمًا، يشهد له القريب والبعيد بحسن سيرته وسمعته الطيبة.

وتابع: "لن نقبل أن يُغتال مرة ثانية عبر تلفيقات ظالمة، أقلّها الادعاء الملفّق بأنه كان يحمل سلاحًا لحظة حصول الجريمة، وهو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة. إنّ عائلة الفقيد خليل طانيوس أبو مراد تطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمّل كامل مسؤولياتها وكشف الحقيقة أمام اللبنانيين ومحاسبة القتلة، كما تدعو وسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية بعدم الانجرار وراء الشائعات والالتزام بما يصدر رسميًا عن القضاء. دم خليل أمانة في أعناق الجميع، وثقتنا بالعدالة لن تهتزّ".

