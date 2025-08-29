living cost indicators
" وهم ضعف الحزب ".. عقيد إسرائيلي يعترف!

29
AUGUST
2025
حذّر العقيد احتياط جاك نيريا، الرئيس السابق لفرع سوريا ولبنان في الاستخبارات الإسرائيلية، من خطورة الرهان على ما وصفه بـ "وهم ضعف حزب الله"، مؤكداً أن "الحزب أعاد بناء قدراته العسكرية، ولا نية لديه للتخلي عن سلاحه".

وفي لقاء تلفزيوني، قال نيريا: "منذ تشرين الثاني، أعاد حزب الله بناء صفوفه، واستأنف تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة، وأعلن تمسّكه بسلاحه بشكلٍ قاطع".

ولفت نيريا إلى أنّ "الظهور النادر للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بزيّه العسكري، يشير إلى مسار تصعيدي"، وقال إن ذلك يأتي "بالتزامن مع تزايد التوتر بين لبنان والولايات المتحدة، والذي تجلّى مؤخراً في إلغاء المبعوث الأميركي توم برّاك زيارته إلى الجنوب، في إثر احتجاجات غاضبة ضد الوجود الأميركي".

وفي ما يتعلق بسوريا، أشار نيريا إلى "تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين بإجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق أمني قبل نهاية أيلول/سبتمبر"، موضحاً أن "دمشق ترغب في العودة إلى حدود عام 1974 وضمان هدوء الجبهة الجنوبية".

واعتبر أن "لإسرائيل مصلحة في تهدئة الجبهة السورية"، في ظل ما وصفه بوجود "عدوّين مشتركين: إيران وحزب الله"، داعياً إلى "استثمار الفرصة السياسية لتحقيق تفاهمات أمنية على الحدود مع سوريا".

وسبق أن قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع إن "لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ويمكننا أن نؤدي دوراً رئيسياً في الأمن الإقليمي".

الميادين
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
