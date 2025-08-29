living cost indicators
شو الوضع؟ كل العيون إلى الجيش وخطته: اجتماع عسكري في اليرزة وتسريبات عن مواقف هيكل وتوضيحات مقابِلة...

29
AUGUST
2025
كل العيون لبنانياً ودولياً شاخصة إلى جلسة الثلثاء المقبل. وتحديداً، الأضواء مسلطة على خطة الجيش لحصر السلاح وجلسة مجلس الوزراء لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود حول السيناريوهات وآليات التنفيذ والغطاء السياسي. وفيما بات الجيش وقائده رودولف هيكل تحت المجهر بسبب تسريبات إعلامية وتوضيحات مقابلة خلال النهار من اليرزة، تبقى العقبات الأولى إسرائيلية.

ذلك أن عودة توم براك ومورغان اورتاغوس بسلة فارغة من تل أبيب، زادت من العقبات أمام المطلوب أميركياً من لبنان ودولته الهشّة.

فصباح الجمعة، نقلت صحيفة "الأخبار" عن قائد الجيش أنه سيستقيل إذا فرضت عليه خطط تؤدي إلى سفك دماء. تصريحات تطلبتْ بياناً من قيادة الجيش أكّد التمسك بأداء بحفظ الأمن والإستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية.
في هذا الوقت عقد هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط. وأعلن قائد الجيش أن "الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي".
وفي ملف استمرار مواصلة سحب السلاح من المخيمات، دخلت آليات للجيش الى مخيم برج البراجنة لتسلم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني.

وعلى خط مواز سياسياً، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكّد في تصريحات إعلامية خطورة عودة الموفدين الأميركيين من دون أي التزامات من إسرائيل، لا بل رفع الشروط إلى ما وصفه بأنه يتجاوز اتفاق "١٧ آيار". وهذه الصورة، من شروط وعجز لبناني عن تلبيتها، زادت من قتامة الوضع وخطورته.

إلى ذلك، ستكون لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مواقف ليلة الجمعة من زحلة التي يزورها مشاركاً في العشاء السنوي لهيئة القضاء في "التيار"، على أن ينتقل السبت إلى جزين في جولة سياسية ومواقف في العشاء السنوي.

