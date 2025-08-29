السيّد: ألم يكن بإمكان أركان دولتنا وحكومتنا 'السياديّين' التمسّك بمثل هذه الشروط الواقعية!

A + A -

كتب اللواء جميل السيّد عبر منصة "إكس": أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الحكومة اللبنانية حول خطة حصرية السلاح، مشدداً على أن "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووضع حدّ لجميع انتهاكات السيادة اللبنانية، يُشكّلان شرطين أساسيّين لتنفيذ هذه الخطة".

وعلّق السيّد قائلاً: "ألم يكن بإمكان أركان دولتنا وحكومتنا 'السياديّين' التمسّك بمثل هذه الشروط الواقعية والوطنية التي أثارها ماكرون، بدلاً من القبول بالتعري المُخزي والمُعيب تحت أعين إسرائيل وجَزمتها على أرضنا في الجنوب؟!".