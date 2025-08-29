living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي عن قرار هيئة الشراء العام: يفتقر إلى الأساس القانوني ويعيدنا إلى زمن الوصايات السياسية على مصرف لبنان

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان ان"آخر إبداعات هيئة الشراء العام بإدارتها الراهنة قرار أقل ما يقال فيه أنه فاقد كلياً الأساس القانوني ومشتبه بإبطال تعاقد حاكم مصرف لبنان مع مؤسسة عالمية متخصصة بإقتراح الخطط المالية والنقدية تصحيحاً لأوضاع استثنائية وغير سوية تمر بها إقتصادات متعثرة وتعاني من عوارض خطيرة تتهدد الشعوب والأوطان بفعل سياسات على مدى عقود نجمت عنها أزمات نظامية قاسية، على ما هي حال لبنان".

اضاف:"إن المهمة موضوع التعاقد تهدف إلى الحد من واقع ما يسمى بإقتصاد النقد cash economy في لبنان ، وهي مهمة بالغة الحساسية والتخصص وتتعلق ، من حيث الوسائل المعتمدة والغايات المتوخاة منها، بالأمن المالي القومي ، ما يستدعي الحرص على توافر شروط إنجاحها كافة ومنع إجهاضها من أي متضرر".

ورأى ان" اعادة ثقة الدول والمستثمرين بلبنان وقطاعاته ومرافقه الخاصة والعامة لا تحتمل متل هذه المقاربات الجامدة والمتهورة والخاطئة"، مشيرا الى ان " هذا القرار يعيدنا إلى زمن الوصايات السياسية على مصرف لبنان وينم عن جهل تام للمبادئ التي أرساها والأحكام التي تضمنها قانون النقد والتسليف، لاسيما لجهة استقلالية المصرف المركزي ومهامه وصلاحيات حاكمه. الأدهى أن الجهل ينسحب على أحكام قانون الشراء العام ذاته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout