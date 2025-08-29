living cost indicators
الرئيس السابق العماد اميل لحود معزياً:"حسناً فعل قائد الجيش برفضه الانجرار إلى مواجهة داخلية"

29
AUGUST
2025
توجّه الرئيس السابق العماد اميل لحود بالتعزية الى عائلات شهيدَي الجيش والى قيادة المؤسّسة العسكريّة على خسارة بطلَين كانا يقومان بواجبهما الوطني، على يد إجرام العدوّ الإسرائيلي، وهذا الأمر ليس غريباً عن هذه المؤسّسة التي تحمّلت أكثر بكثير ممّا هو مطلوب منها عبر التاريخ، وكانت ولا تزال صمّام الأمان في وجه المؤامرات الخارجيّة والداخليّة.

وأضاف لحود، في بيان: نحن على ثقة بأنّ الجيش، بقيادة العماد رودولف هيكل، سيبقى على أهبة الاستعداد في مواجهة المخاطر التي يمرّ بها لبنان في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخه، إذ أنّ نظرته الوطنيّة وحكمته تساهمان في تثبيت اللحمة بين اللبنانيّين، في حين تسعى دولٌ أخرى تدّعي صداقتها للبنان الى الاقتتال بين اللبنانيّين.

وقال لحود: حسناً فعل قائد الجيش ومعه قيادة المؤسّسة حين رفضوا أن يكونوا طرفاً ضدّ وطنهم وشعبهم، برفضهم الانجرار الى مواجهة داخليّة، وهم يدركون أنّ الخطر الأوّل للبنان هو الإسرائيلي الذي لن يترك مناسبةً إلا وسيحاول أن ينال من وحدة وتضامن اللبنانيّين، وهذا ما لن يحصل في ظلّ هذه القيادة.

