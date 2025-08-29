خاص - "الثنائي" سيشارك في جلسة ٢ أيلول.. والشارع على توقيتنا

A + A -

أفادت مصادر مطلعة في الثنائي حركة أمل وحزب الله أن الوزراء الخمسة سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في ٢ أيلول المقبل التي سيطرح فيها قائد الجيش العماد ردولف هيكل خطة الجيش لكيفية حصر السلاح بيد الدولة. ووفق المصادر فإن الثنائي ومع كل امتعاضه من قرارات الحكومة في جسلتي ٥ و٧ آب ومطالبته رئيسي الجمهورية والحكومة بالعودة عن القرارين الا ان الثنائي سيحضر الجلسة تعبيراً عن حرصه على الحوار ووحدة الحكومة والمشاركة في قراراتها وسيناقش بكل جدية وروح وطنية خطة الجيش ومنفتح على خيارات الدولة وسيبدي تعاوناً الى أقصى الحدود لكن ضمن الثوابت والخطوط الحمر وفي مقدمتها احترام التوافق الوطني والدفاع عن السيادة والحدود واستعادة الاراضي المحتلة وعدم فتح البلد للمشاريع والمخططات الاميركي الاسرائيلية والحفاظ على عوامل قوة لبنان وفي طليعتها المقاومة وسلاحها ووحدة الجيش اللبنانية والسلم الاهلي.



وحذرت المصادر الحكومة والمعنيين من أن الاستمرار بالضغط على الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة وتقييده بمهلة زمنية محددة ومن دون توافق وطني وتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب ووقف الخروقات وتسليح الجيش ووضع استراتيجية وطنية للدفاع، هو خطوة في المجهول وستكشف البلد أمنياً وسياسياً وستزج الجيش في الصراع السياسي الداخلي وتأخذ البلد الى الفوضى.



وكشفت مصادر الثنائي أننا نحتفظ بكافة الخيارات لمواجهة الوضع القائم من ضمنها اللجوء الى الشارع ضمن الاطر التي يصونها الدستور والقانون لكن التوقيت مرتبط بطبيعة الاحداث والتطورات وربما يفرضونا علينا أن نقفذ من خطوة استخدام الشارع سلمياً الى خطوات كبيرة اذا قرروا المواجهة الشاملة باكراً. واضافت المصادر: نحن أحرص الناس على البلد وأمنه واستقراره وسيادته لأنا قدمنا عشرات آلاف الشهداء والجرحى وقدمنا أغلى التضحيات فلن نسمح بإعادة لبنان الى العصر الاسرائيلي مهما كان الثمن. وختمت المصادر بالقول: "حمى الله لبنان من شرّ الداخل والخارج".