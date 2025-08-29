living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - "الثنائي" سيشارك في جلسة ٢ أيلول.. والشارع على توقيتنا

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مصادر مطلعة في الثنائي حركة أمل وحزب الله أن الوزراء الخمسة سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في ٢ أيلول المقبل التي سيطرح فيها قائد الجيش العماد ردولف هيكل خطة الجيش لكيفية حصر السلاح بيد الدولة. ووفق المصادر فإن الثنائي ومع كل امتعاضه من قرارات الحكومة في جسلتي ٥ و٧ آب ومطالبته رئيسي الجمهورية والحكومة بالعودة عن القرارين الا ان الثنائي سيحضر الجلسة تعبيراً عن حرصه على الحوار ووحدة الحكومة والمشاركة في قراراتها وسيناقش بكل جدية وروح وطنية خطة الجيش ومنفتح على خيارات الدولة وسيبدي تعاوناً الى أقصى الحدود لكن ضمن الثوابت والخطوط الحمر وفي مقدمتها احترام التوافق الوطني والدفاع عن السيادة والحدود واستعادة الاراضي المحتلة وعدم فتح البلد للمشاريع والمخططات الاميركي الاسرائيلية والحفاظ على عوامل قوة لبنان وفي طليعتها المقاومة وسلاحها ووحدة الجيش اللبنانية والسلم الاهلي.


وحذرت المصادر الحكومة والمعنيين من أن الاستمرار بالضغط على الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة وتقييده بمهلة زمنية محددة ومن دون توافق وطني وتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب ووقف الخروقات وتسليح الجيش ووضع استراتيجية وطنية للدفاع، هو خطوة في المجهول وستكشف البلد أمنياً وسياسياً وستزج الجيش في الصراع السياسي الداخلي وتأخذ البلد الى الفوضى.

وكشفت مصادر الثنائي أننا نحتفظ بكافة الخيارات لمواجهة الوضع القائم من ضمنها اللجوء الى الشارع ضمن الاطر التي يصونها الدستور والقانون لكن التوقيت مرتبط بطبيعة الاحداث والتطورات وربما يفرضونا علينا أن نقفذ من خطوة استخدام الشارع سلمياً الى خطوات كبيرة اذا قرروا المواجهة الشاملة باكراً. واضافت المصادر: نحن أحرص الناس على البلد وأمنه واستقراره وسيادته لأنا قدمنا عشرات آلاف الشهداء والجرحى وقدمنا أغلى التضحيات فلن نسمح بإعادة لبنان الى العصر الاسرائيلي مهما كان الثمن. وختمت المصادر بالقول: "حمى الله لبنان من شرّ الداخل والخارج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout