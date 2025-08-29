خاص - هذه هي كواليس التمديد النيابي.. وبري يضع شروطه!

A + A -

علم tayyar.org من مصادر مطلعة أن مسألة التمديد للمجلس النيابي اللبناني باتت موضع بحث جدي في الكواليس السياسية، وسط دفع خارجي لتثبيت هذا الخيار بالتنسيق مع بعض الكتل النيابية والمكونات الداخلية.

ووفقًا للمصادر، فإن الموفد السعودي، يزيد بن فرحان، طرح خلال اجتماعاته مع قيادات في حزب القوات اللبنانية فكرة التمديد لمدة سنة واحدة فقط، بهدف توفير هامش زمني إضافي يسمح بتكثيف الضغوط السياسية على حزب الله ومحاصرته داخليا.

غير أن هذا الطرح، بحسب المعلومات، لم يلق ترحيبا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أُبلغ بالمقترح، وكان رده حاسما: "لا مانع من التمديد، لكن لأربع سنوات... ".

ويعد الطرح، وإن لم يبت به رسميا بعد، مؤشراً واضحاً على دخول البلد في مرحلة إعادة تموضع سياسي، تقودها توازنات داخلية وتجاذبات خارجية، في ظل الانسداد المستمر.