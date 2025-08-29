living cost indicators
الأزهر يُبدى استعداده لتدريب أئمة لبنان: لتعزيز قيم الوحدة والتعايش الإيجابي

29
AUGUST
2025
أبدى الأزهر «استعداده لتدريب أئمة لبنان (سنة وشيعة) في أكاديميته في القاهرة لتعزيز قيم الوحدة والتعايش الإيجابي». وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، «حرص الأزهر على وحدة الأمة في ظل التحديات التي تحيط بها من كل الجهات»، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الخميس، مع شيخ الأزهر في مقر المشيخة بالقاهرة.

ورحب الطيب برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعب اللبناني بالأزهر، وخالص تمنيات الأزهر بتقدم هذا البلد العزيز على كل عربي، والتغلب على عثراته وتحدياته، وأن يعيش اللبنانيون في سلام وأمان، داعياً المولى أن يحفظ لبنان وأن يوحّد صف اللبنانيين وكلمتهم وأن يجمع شملهم ويعجّل بزوال همهم.

ووفق إفادة لـ«المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر»، الخميس، شدد الطيب على أن الوحدة هي السبيل لنهضة أمتنا وتقدمها، امتثالاً لقوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، مضيفاً أن «الأزهر بادر بعقد مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي الذي استضافته مملكة البحرين، لإحياء معاني الوحدة والجسد الواحد»، مشدداً على أننا في أمسِّ الحاجة إلى هذه المعاني السامية في ظل استمرار العدوان اللا إنساني والإبادة الجماعية التي تستهدف الأبرياء في غزة لما يقارب العامين.

وأشار الطيب إلى استعداد الأزهر لاستضافة الأئمة اللبنانيين «سنة وشيعة» وعقد تدريب مشترك لهم في «أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ» على أن يُصمم المنهج التدريبي بشكل يراعي خصوصية المجتمع اللبناني وتنوعه، والتحديات التي تواجهه، من خلال «التركيز على قيم الوحدة والتضامن، والتعايش الإيجابي بين الجميع»، مؤكداً استعداده لزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء لبنان للدراسة بالأزهر بما يلبي احتياجات المجتمع اللبناني، ويعكس العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالأزهر وعلمائه.

وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن تقدير بلاده لدور شيخ الأزهر في نشر قيم الأخوة والتعايش، مجدداً الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة لبنان، معرباً عن تقديره للدعم والرعاية اللذين يوليهما الأزهر لأبناء لبنان الدارسين فيه، وما يقدمه لهم من استثناءات ومعادلة شهادات عدد من المدارس اللبنانية لتسهيل التحاقهم بالدراسة بجامعة الأزهر، مؤكداً أن «ما يقوم به الأزهر، هو امتداد لدوره التاريخي في دعم لبنان، ومساعيه في بناء دولة قوية بإرادة اللبنانيين ووعيهم»، مشيراً إلى أن «لبنان عاش حروباً وصراعات كثيرة، وعانى ويلات الفتن الطائفية والمذهبية، ودفع ثمنها أرواح اللبنانيين، ونعمل بإخلاص على أن يستعيد لبنان عافيته ونهضته».

وأكدت مصر «أهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه». وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، الأربعاء، إلى «استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف تأكيد ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان».

وأكد السيسي حينها دعم بلاده الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدداً على «ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية».

 

الشرق الأوسط
{{article.title}}
