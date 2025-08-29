living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وثيقة استخباراتية تكشف.. لبنان "محشور" في زاوية قاتلة!

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مرلين وهبة -

تؤكّد المعطيات الديبلوماسية والاستخباراتية المتقاطعة، أنّ مهمّة الموفد الأميركي توم برّاك دخلت في عين العاصفة. فشرط إسرائيل الحاسم صار على الطاولة بلا مواربة: لا انسحاب، لا تهدئة، قبل نزع سلاح «حزب الله». هكذا يُحشَر لبنان في زاوية قاتلة: حكومة محاصَرة بالضغوط، شارع على وشك الإنفجار، ووسيط أميركي يكتفي بإدارة لعبة الوقت والمساومات من دون أي ضمانات.

في الموازاة، تتحرّك واشنطن وتل أبيب في خط متوازٍ ودقيق: نزع السلاح أولاً، ثم الدخول في تفاصيل الانسحاب أو أي تسوية أخرى. النتيجة واضحة: إبقاء لبنان تحت ضغط دائم، وتحويل وعود الدعم والإعمار مجرّد أوراق ابتزاز سياسي.

على الجبهة الداخلية يواجه لبنان نزاعاً مزدوجاً: سلطة رسمية تتمسّك بتنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، مقابل «حزب الله» الذي يصرّ على أنّ المسألة «قرار حرب وجودية»، والخوف كل الخوف، أن ينتقل هذا الإشتباك السياسي إلى الشارع، بما يُعيد سيناريوهات 2005 و2008، لكن فوق أنقاض انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.

على جبهة سوريا، تتكشف عناصر ضغط إضافية: ترسيم الحدود، ملف الأسرى، ونزعات الإنفصال في السويداء. هذه الملفات تُستخدم كورقة موازية لإضعاف «حزب الله» وزيادة الطوق على إيران، ما يجعل لبنان جزءاً من لعبة إقليمية كبرى، لا مجرّد ساحة جانبية.

الورقة الأميركية

على الجبهة الإقليمية تُجمِع المؤشرات الاستخباراتية على أنّ الورقة الأميركية مرشحة لدخول مدار الاحتمالات السلبية: لا حل وسطياً، لا ضمانات، فقط إدارة للأزمة في انتظار صفقة أكبر بين واشنطن وطهران! فيما يبقى لبنان ميدان اختبار وضغط، وبات أمام خيارَين أحلاهما مرّ:

- إمّا الرضوخ للشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، ما يعني فتح مواجهة داخلية دامية مع «حزب الله»...

- أو التمسك برفض الحزب، ما يعني عزلة كاملة، عقوبات إضافية، وانهياراً متسارعاً.

وبين هذا وذاك، تظهر مهمّة برّاك أقرب إلى خريطة طريق نحو الإنفجار الكبير، لا إلى تسوية أو حل. ويبقى لبنان عالقاً بين فخَّين... فلا انسحاب بلا نزع السلاح.

 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout