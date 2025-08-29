وثيقة استخباراتية تكشف.. لبنان "محشور" في زاوية قاتلة!

A + A -

مرلين وهبة -

تؤكّد المعطيات الديبلوماسية والاستخباراتية المتقاطعة، أنّ مهمّة الموفد الأميركي توم برّاك دخلت في عين العاصفة. فشرط إسرائيل الحاسم صار على الطاولة بلا مواربة: لا انسحاب، لا تهدئة، قبل نزع سلاح «حزب الله». هكذا يُحشَر لبنان في زاوية قاتلة: حكومة محاصَرة بالضغوط، شارع على وشك الإنفجار، ووسيط أميركي يكتفي بإدارة لعبة الوقت والمساومات من دون أي ضمانات.

في الموازاة، تتحرّك واشنطن وتل أبيب في خط متوازٍ ودقيق: نزع السلاح أولاً، ثم الدخول في تفاصيل الانسحاب أو أي تسوية أخرى. النتيجة واضحة: إبقاء لبنان تحت ضغط دائم، وتحويل وعود الدعم والإعمار مجرّد أوراق ابتزاز سياسي.

على الجبهة الداخلية يواجه لبنان نزاعاً مزدوجاً: سلطة رسمية تتمسّك بتنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، مقابل «حزب الله» الذي يصرّ على أنّ المسألة «قرار حرب وجودية»، والخوف كل الخوف، أن ينتقل هذا الإشتباك السياسي إلى الشارع، بما يُعيد سيناريوهات 2005 و2008، لكن فوق أنقاض انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.

على جبهة سوريا، تتكشف عناصر ضغط إضافية: ترسيم الحدود، ملف الأسرى، ونزعات الإنفصال في السويداء. هذه الملفات تُستخدم كورقة موازية لإضعاف «حزب الله» وزيادة الطوق على إيران، ما يجعل لبنان جزءاً من لعبة إقليمية كبرى، لا مجرّد ساحة جانبية.

الورقة الأميركية

على الجبهة الإقليمية تُجمِع المؤشرات الاستخباراتية على أنّ الورقة الأميركية مرشحة لدخول مدار الاحتمالات السلبية: لا حل وسطياً، لا ضمانات، فقط إدارة للأزمة في انتظار صفقة أكبر بين واشنطن وطهران! فيما يبقى لبنان ميدان اختبار وضغط، وبات أمام خيارَين أحلاهما مرّ:

- إمّا الرضوخ للشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، ما يعني فتح مواجهة داخلية دامية مع «حزب الله»...

- أو التمسك برفض الحزب، ما يعني عزلة كاملة، عقوبات إضافية، وانهياراً متسارعاً.

وبين هذا وذاك، تظهر مهمّة برّاك أقرب إلى خريطة طريق نحو الإنفجار الكبير، لا إلى تسوية أو حل. ويبقى لبنان عالقاً بين فخَّين... فلا انسحاب بلا نزع السلاح.