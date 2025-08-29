فاجعة الدامور تابع.. والد المجرم يخرج عن صمته ويكشف سبب الجريمة المروعة!

A + A -

توفي أمس الشاب خليل طانيوس بو مراد متأثرًا بجروحه في جريمة مروعة، بعد تعرّضه مساء امس لإطلاق نار قرب كنيسة مار الياس في بلدة الدامور حيث عُثر عليه مصابًا بعدة طلقات نارية داخل سيارته في مسرح الجريمة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يدعى ص.ت يزعم أنه والد الشاب م.ت الذي أطلق النار على بو مراد وذلك بسبب اعتداء الاخير على شقيقته بعد تخديرها بحسب ما زعم. كاشفاً أن الغاية من الذهاب اليه كانت بدافع التفاهم لحل الموضوع دون علمه بوجود سلاح بحوزة ابنه الا أن الاشكال تطور وانتهى باصابة بو مراد ومقتله.