"عن غير قصد".. الجيش الاسرائيلي يعلّق على حادثة الناقورة!

هاجم الجيش الإسرائيلي أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة – جنوب لبنان، زعم إنها كانت تعمل على إعادة بناء بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وخلال الغارة، وقع خلل تقني أدّى إلى سقوط ذخائر غير منفجرة على الأرض، ما تسبّب وفق تقارير لاحقة بإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقق من احتمال أن تكون الإصابات ناجمة عن انفجار ذخائره.

وأعرب عن أسفه لإصابة جنود من الجيش اللبناني، مؤكداً أنّه سيفتح تحقيقاً في الحادث.

وزعم أنّ الغارة لم تكن تستهدف وحدات الجيش اللبناني، بل جاءت – بحسب بيانه – ردًا على محاولات حزب الله إعادة بناء بنى تحتية عسكرية في المنطقة، في خرق للتفاهمات القائمة بين لبنان وإسرائيل.

واختتم بالإشارة إلى أنه سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"أي تهديد" ضد إسرائيل.