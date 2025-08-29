living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 آب 2025

29
AUGUST
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية إن الاعتراضات الأميركية على الغارات والتوغلات الإسرائيلية في سورية تشبه ما كان يصدر من بيانات في الماضي ضد مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية ومشاريع التهويد في القدس أو التنبيهات لضرورة الانتباه لحياة المدنيين في حرب غزة، وكلها مواقف للتلاعب بعقول الطرف العربي وتركه يعيش في أحلام التدخل الأميركي لردع الإسرائيلي حتى يتمكن الإسرائيلي من فرض الأمر الواقع، فيأتي الأميركي ويقنع الطرف العربي بالجلوس إلى مائدة التفاوض بشروط “إسرائيل”، أما إذا قاوم الجانب العربي وتصدّى للإسرائيلي فيأتي الأميركي مفاوضاً في منتصف الطريق لتحصيل ما يمكن تحصيله، وإذا صمد العربي أكثر ينخفض السقف الإسرائيلي ويزعم الأميركي أنه قام بالضغط على “إسرائيل” للوصول إلى حل معقول!

 

كواليس

قال خبراء عسكريون وأمنيون إن نتائج الغارات الإسرائيلية على اليمن بهدف اغتيال قيادات عليا وفشلها بتحقيق أهدافها بعد شهور من التحضير الاستخباريّ، كما تقول القنوات العبريّة يجعل العقدة اليمنيّة إحدى أهم مشاكل “إسرائيل” في المنطقة، حيث شكلت الصواريخ المتعددة الرؤوس تحدياً عسكرياً لا حل له؛ فإن تمّ التصدي لها وتفجّر رأسها إلى عدة رؤوس في الجو تسقط هذه الرؤوس في عدة مواقع متباعدة، وإن ترك الصاروخ يصيب هدفه توزّعت الرؤوس على نقاط متقاربة وفي الحالتين تقع كارثة. وقد صارت الصواريخ اليمنية المحفز الرئيسي للشارع الإسرائيلي لطلب وقف الحرب ومصدر الضغط الرئيسي للعائلات لرفض إرسال أبنائها إلى الحرب وأحد أسباب انخفاض الروح المعنوية في الجيش. وما دام اليمن صامداً ومثابراً على صواريخه فإن عمر الحرب يصير أقصر وقدرة الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال على الصمود تصبح أقل.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يعمد حزب بارز إلى «تقريش» رصيده السياسي في البلد، بحسابات تحالفية مع مراجعة التغيُّرات التي طرأت بعد 7 ت1 (2023)!



غمز
تحدثت معلومات عن صعوبة توفير مبلغ كفالة الـ20 مليون دولار الخاصة بإطلاق سلامة، من دون الكشف عن مصدر هذه الصعوبات..

 

همس
تردَّد أن أجواء لقاءات الوفد الأميركي مع مرجع كبير، لم تنطوِ على إشارات سلبية، بل تضمنت أيضاً إشارات ايجابية، بقيت طي الكتمان..

