عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آب 2025

النهار: مؤشرات إيجابية تواكب جمع السلاح الفلسطيني... مجلس الأمن يقر صيغة مركّبة للتمديد الأخير لليونيفيل



الجمهورية: لا خرق على خط بعبدا - الثنائي

التمديد لـ "اليونيفيل" سنة و4 أشهر

الديار: من مجلس الوزراء إلى <الأعلى للدفاع>... <حصرية السلاح> على طريق الحوار لا المواجهة

زيارة برّاك إلى كليمنصو: الأميركيون يسألون وجنبلاط يرد بإشارات بلا اصطفاف

مجلس الأمن أقر التمديد لليونيفيل 16 شهراً حتى بداية 2027

الأخبار: نحو "يونيفيل" جديدة بمشاركة خليجية

قائد الجيش: أستقيل ولا أسفك دماء

إسرائيل- سوريا: إتفاق بالنار لا بالتفاوض



اللواء: لبنان يكسب معركة التمديد الأخير.. ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل

سلام يعود ليلاً من القاهرة.. وإنجاز المرحلة الثانية من استلام السلاح الفلسطيني



البناء: كاتس عن غارات على صنعاء: استهدفنا قادة كباراً… واليمن: كذاب والردّ آت | الترويكا الأوروبية تفعّل آلية العقوبات على إيران… وطهران تعد برد مناسب | نص فرنسي يمدد لليونيفيل 16 شهراً بطلب إسرائيلي بحماية الفيتو الأميركي

l'orient le jour: L’ONU prolonge « une dernière fois » le mandat de la Finul au Liban-Sud



بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «الترويكا» الأوروبية تفعّل آلية فرض العقوبات الدولية على إيران

طهران تصف القرار الأوروبي بـ«التصعيدي والاستفزازي»

الأنباء الكويتية: القوى الأمنية في حالة يقظة لمنع خروج أي تحرك عن إطاره القانوني.. و«الثنائي» يرفض «الترانسفير»

اتصالات لتبريد الأجواء ورسالة دعم فرنسية لـ «نزع السلاح»: خطوة مهمة