الأنباء الكويتية: مكون لبناني مطالب من قبل المجتمع الدولي بترك أرضه

29
AUGUST
2025
الأنباء الكويتية: ترزح البلاد تحت حالة انكماش سياسية تقارب الأزمة، بين السلطة الرسمية ممثلة برئاستي الجمهورية والحكومة، و«الثنائي الشيعي» بما يمثله أيضا في سلطة الحكم عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

 

ظاهر الخلاف مسألة نزع سلاح «حزب الله» كمطلب أساسي دولي، مدرج في الورقة الأميركية. أما المضمون فيتمحور حول تطبيق بنود الورقة الأميركية، الذي يتضمن أحادية لبنانية، من دون أي خطوة إسرائيلية مقابلة.

 

وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان: «الخلاف وجودي ويتعلق بمكون لبناني مطالب من قبل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بترك أرضه والقيام بترانسفير داخلي، وسط موافقة ضمنية من بعض أطراف الداخل».

 

وتابع: «هذه مسألة وجودية، تتخطى نزع السلاح، علما ان السلاح لم يستعمل منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ما يجعل المطالبة بنزعه مسألة تقل أهمية عن عدم استعماله».

 

وشدد على المواجهة السلمية، «لأن المسألة تتعلق بالأرض اللبنانية، ولا تخص طائفة أو مكونا سياسيا».

 

وكشف النقاب عن مواقف تدريجية يعتزم الرئيس بري، اتخاذ باكورتها في ذكرى تغييب الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في 31 الجاري.

 

مواقف بري ستسبق جلسة الحكومة المقررة 2 سبتمبر المقبل لمناقشة خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح وحصره بالدولة اللبنانية، علما ان «الثنائي» لوح بالقيام بتحركات اعتراضية بعد تأجيل تحرك الأسبوع الماضي إفساحا في المجال لرأب الصدع مع الرئاستين الأولى والثالثة (الحكومة).

الأنباء
