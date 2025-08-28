بالصورة - إشكال في الدامور يودي بحياة شاب!

A + A -

تعرّض المواطن خ. م. لإطلاق نار، مساء اليوم، أثناء قيادته سيارته قرب كنيسة مار الياس في بلدة الدامور.

وأفادت المعلومات أنّ سيارة ودراجة نارية طاردتا الشاب، قبل أن يُقدم مجهولون على إطلاق النار في اتجاهه، ليفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة.

وقد نُقل المصاب على الفور إلى المستشفى التركي في صيدا، حيث يخضع لعملية جراحية طارئة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين

كما وأفادت معلومات الـOTV بوفاة الشاب خ. م. في الدامور متأثرا بجروحه بعد إطلاق النار عليه داخل سيارته من قبل مجهولين طاردوه بسيارة ودراجتين ناريتين