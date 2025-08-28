قيادة الجيش تنعى شهيديها!

A + A -

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ ٢٨ / ٨ /٢٠٢٥ جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة. وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما: • الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل. - من مواليد ٩ / ١ /١٩٩٦ داريا – الشوف. - تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ ١٤ / ١١ /٢٠١٦. - حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. - الوضع العائلي: عازب. (تحدد مراسم التشييع لاحقًا). • المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي. - من مواليد ٢١ / ٧ /١٩٨٠ تربل - زحلة. - تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٧ / ٤ /٢٠٠١. - حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. - متأهل وله ٦ أولاد. (تحدد مراسم التشييع لاحقًا).