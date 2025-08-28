عطالله للـLBCI: لا يحق لاي فريق في لبنان أن يهدد بالحرب الاهلية... ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه

A + A -

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أنه لا يحق لاي فريق في لبنان أن يهدد بالحرب الاهلية للحفاظ على سلاحه، مبديا خشيته من الوصول الى هذه النتيجة.

وقال عطالله في حديث للـLBCI: "نشدّ على يد حصرية السلاح بيد الدولة ولكن السيادة لا تتجزأ وكان يجب أن يكون هناك حوارا بين اللبنانيين لمعالجة مسألة السلاح ".

وأكد أن التيار الوطني الحر مع تسليم السلاح الى الدولة بالحوار وليس مع نزعه بالقوة بل عبر ورقة تفاهم لبنانية - لبنانية.

وقال عطالله: "نحن ضد أي تمديد لمجلس النواب ومع بقاء قانون الانتخابات كما صدر من دون تعديلات وسنكون مع الـ6 مقاعد بالنسبة لتصويت المغتربين".