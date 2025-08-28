living cost indicators
نادي الفيدار يكرّم المهندس جان جبران على مسيرته وجهوده.. جبران: سأستمرّ في خدمة الناس من دون تفرقة أو تمييز

28
AUGUST
2025
خلال احتفال لافت، كرّم نادي الفيدار بشخص رئيسه ناجي باسيل المهندس جان جبران، على جهوده ومسيرته الحافلة بالنجاح والشفافية في حضور شخصيّات وفعاليّات جبيلية. وفي كلمة شكر أكد المهندس جان جبران أنه كان كالمياه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المياه التي لا تفرّق بين أحد، لا طائفيًّا ولا سياسيًّا. وتابع بالقول: "كان لي الشرف انني ساهمت بصمود المؤسسة في أصعب الظروف التي مرّت على لبنان، وعلى رغم هذه الظروف لبّت المؤسسة حاجات المواطنين ضمن الإمكانات الضئيلة.

وتحدّث جبران عن المشاريع، مشيرًا الى ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بقيت المؤسّسة الوحيدة التي تقوم بالمشاريع الإنمائية في كل الأقضية، ولا سيما في قضاء جبيل المحروم. وقال: "ربّما هذا الأمر أزعج البعض الذي لا يفرّق بين الإنماء والسياسة، فاتّهمنا أننا نعمل بالسياسة."

وختم المهندس جان جبران مشيرًا الى انه أدّى واجبه وفقا لضميره، تاركًا بصمة لا يراها إلا الأوفياء، والدليل هذا التكريم الذي يشكّل حافزًا للإستمرار في خدمة الناس من أي موقع أكون فيه، من دون أي تمييز أو تفرقة.

