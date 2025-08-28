ما حقيقة مقايضة إسرائيل لأراض مع سوريا؟!

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقارير حول تسليم منطقتين إلى الجانب السوري مقابل وقف المطالبة بالجولان المحتل، واصفا تلك المعلومات بالأكاذيب.

علق مكتب بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على تقارير أفادت بنية تل أبيب تسليم الحكومة السورية "مزارع شبعا" و"جبل روس" مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل.

ونفى مكتب نتنياهو صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية هاتين المنطقتين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان".

وأشارت الهيئة إلى أن "المفاوضات توقفت عقب مجزرة جبل الدروز، ولكن لأول مرة تؤكد كل من إسرائيل وسوريا إمكانية تطبيق هذا الاتفاق في المرحلة التالية من المحادثات، بعد الاتفاق الأمني الذي يتم نقاشه حاليا".

في المقابل، كشف مصدر رسمي سوري في وقت سابق، أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل في الوقت الراهن "تُعدّ سابقة لأوانها".