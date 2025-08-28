living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- لبنان بين الضغوط الأميركية وحسابات الداخل: نحو إعادة رسم التوازنات!

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org
يدخل لبنان مرحلة دقيقة تتجاوز البعد الأمني إلى إعادة صوغ التوازنات السياسية والاقتصادية في ضوء الضغوط الأميركية المتصاعدة. فالمسألة لم تعد محصورة بملف السلاح خارج الدولة، بل باتت مرتبطة بمشروع أوسع يهدف إلى إعادة رسم قواعد اللعبة في الجنوب وربطها بترتيبات إقليمية أوسع.
تُظهر القراءة الفعلية لما يجري أن واشنطن لا تراهن فقط على الضغط السياسي، بل تعمل على خلق مسار مزدوج: تعزيز موقع الجيش كقوة ضاغطة، وفي الوقت نفسه، فتح باب الاستثمار الاقتصادي في الجنوب كأداة لتقييد نفوذ حزب الله.
غير أن هذا المسار يصطدم بعوائق داخلية وخارجية:
أ-داخلياً، يُدرك الثنائي الشيعي أن أي تنازل في ملف السلاح يعني تغييراً في موازين القوى، لذلك يلوّح بخيارات تصعيدية للحفاظ على ورقة الضغط.
ب-خارجياً، لا تزال إسرائيل متحفظة على أي اتفاق نهائي قبل ضمانات أمنية قصوى.
يجعل هذا الواقع أي خطة لبسط سلطة الدولة مرهونة بصفقة شاملة.
في الموازاة، يتبيّن من المعطيات المتوافرة أن المؤسسة العسكرية تحاول الموازنة بين الضغوط الدولية ومقتضيات الواقع الداخلي. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يمكن للبنان أن يدخل في تسوية تضمن السيادة من دون أن يدفع ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً؟
يوحي المشهد بأن الطريق إلى أي حل سيكون طويلاً ومليئاً بالمفاجآت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout