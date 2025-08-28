مدرسة Saint Michel: فرصة أخيرة للتسجيل!

A + A -

تقدّم مدرسة Saint Michel عرضاً مميزاً على تسجيلات هذا العام وأسعار خاصة ومخفّضة على جميع الصفوف من الحضانة حتى المرحلة الثانوية. الفرصة المثالية لتأمين مكان أولادكم في بيئة تعليمية مميّزة، حيث الجودة الأكاديمية والاهتمام الفردي يلتقيان مع أجواء عائلية دافئة.

ويشمل العرض كل المراحل الدراسية أماكن محدودة – سارعوا للاستفادة للاستفسار والتسجيل: 71084014

وتعتبر مدرسة سان ميشيل في زوق مكايل كسروان احد أهم المدارس التي تسعى الى إحداث نقلة نوعية حقيقية في التعليم ورؤية متكاملة تُعنى بتأهيل المدرسة من الجوانب الأكاديمية، الإدارية، التكنولوجية وحتى المجتمعية فضلاً عن الصيانة والترتيب الداخلي للمدرسة.

ويعتمد هذا النموذج الواعد الذي تسعى مدرسة سان ميشيل الى تطبيقه على امور اساسية تتمثل بنقاط عدّة أبرزها:

الرؤية، كما يتسرّب من بعض الدوائر المعنية، تقوم على:

تعزيز المستوى العلمي عبر إعادة تأهيل الكادر التربوي.

تطوير الإدارة بأساليب حديثة وفعّالة.

مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مدروس يخدم المسار التعليمي.