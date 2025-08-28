living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرسة Saint Michel: فرصة أخيرة للتسجيل!

28
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدّم مدرسة Saint Michel عرضاً مميزاً على تسجيلات هذا العام وأسعار خاصة ومخفّضة على جميع الصفوف من الحضانة حتى المرحلة الثانوية. الفرصة المثالية لتأمين مكان أولادكم في بيئة تعليمية مميّزة، حيث الجودة الأكاديمية والاهتمام الفردي يلتقيان مع أجواء عائلية دافئة.

ويشمل العرض كل المراحل الدراسية أماكن محدودة – سارعوا للاستفادة للاستفسار والتسجيل: 71084014

وتعتبر مدرسة سان ميشيل في زوق مكايل كسروان احد أهم المدارس التي تسعى الى إحداث نقلة نوعية حقيقية في التعليم ورؤية متكاملة تُعنى بتأهيل المدرسة من الجوانب الأكاديمية، الإدارية، التكنولوجية وحتى المجتمعية فضلاً عن الصيانة والترتيب الداخلي للمدرسة.

ويعتمد هذا النموذج الواعد الذي تسعى مدرسة سان ميشيل الى تطبيقه على امور اساسية تتمثل بنقاط عدّة أبرزها:

الرؤية، كما يتسرّب من بعض الدوائر المعنية، تقوم على:

تعزيز المستوى العلمي عبر إعادة تأهيل الكادر التربوي.

تطوير الإدارة بأساليب حديثة وفعّالة.

مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مدروس يخدم المسار التعليمي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout