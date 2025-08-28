living cost indicators
نشاطات روحية في إهدن لدعم دعوى تطويب خادم الله يوسف بك كرم

28
AUGUST
2025
تشهد إهدن هذا الأسبوع نشاطين بارزين يسلّطان الضوء على روحانية خادم الله يوسف بك كرم وقداسته، وذلك في إطار باكورة المبادرات التي تطلقها “مؤسسة خادم الله يوسف بك كرم” التي أُنشئت مؤخرًا بدعم وموافقة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويترأسها سيادة المطران جوزاف نفّاع، النائب البطريركي العام على منطقتي جبّة بشرّي وزغرتا-إهدن.

محاضرة روحية

تنطلق النشاطات يوم الجمعة 29 آب 2025 مع محاضرة قيّمة في مبنى الكبرى – إهدن، يلقيها سيادة المطران سليم صفير، راعي أبرشية قبرص المارونية، بعنوان:
“يوسف بك كرم من خلال يوميّاته الروحيّة”.
وتُعتبر هذه المحاضرة محطة أساسية لإبراز البعد الروحي في شخصية كرم ودعم مسار دعوى تطويبه.

قداس احتفالي

وفي ختام الأسبوع، وبدعوة من الأبرشية البطريركية المارونية – نيابة إهدن زغرتا، سيُقام قدّاس احتفالي على نية دعوى تطويب يوسف بك كرم، وذلك يوم الأحد 31 آب 2025 عند الساعة 11:30 قبل الظهر في كنيسة مار جرجس – إهدن، يترأسه سيادة المطران جوزاف نفّاع.

بهذه المحطات الروحية، تدخل مؤسسة خادم الله يوسف بك كرم مسار عملها الرسمي، واضعة دعوى التطويب في صلب اهتماماتها، ومفتتحة مرحلة جديدة من الأنشطة التي تهدف إلى إبراز وجه يوسف بك كرم الروحي والإنساني كقدوة للأجيال.

