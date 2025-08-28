قال له "أنت من أصل لبناني"... نائب أسترالي يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"!

A + A -

هدد نائب أسترالي مخضرم صحفيا تلفزيونيا في مؤتمر صحفي بشأن الهجرة، ولوح بقبضته وقال إنه سبق أن لكم أشخاصا تحدثوا عن أصله اللبناني.

ودعا بوب كاتر، زعيم حزب كاتر الأسترالي، وهو حزب شعبوي يدافع عن حقوق المزارعين في المناطق الريفية، إلى عقد المؤتمر الصحفي لمناقشة حضوره المقترح في "مسيرة من أجل أستراليا" وهي مظاهرة مناهضة للهجرة من المقرر أن تقام في مدن عدة يوم الأحد.

وقال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي أقيم خارج برلمان ولاية كوينزلاند في برزبين: "أنت من أصل لبناني"، قبل أن يقاطعه كاتر.

وصرخ كاتر في الصحفي، قائلا: "لا تقل هذا! لأنه يزعجني، وقد سبق أن لكمت أشخاصا على أفواههم لقولهم هذا".

وأضاف: "عائلتي موجودة هنا منذ 140 عاما".

وأظهرته لقطات تلفزيونية وهو يصف المراسل بأنه "عنصري"، وتقدم نحوه ولوح بقبضته.

ويبلغ كاتر من العمر 80 عاما وهو أطول عضو بقاء في المجلس التشريعي الاتحادي في أستراليا ومعروف بآرائه غريبة الأطوار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".